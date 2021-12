Primo caso di variante Omicron in Abruzzo. Boom di positivi: 506 e 3 decessi / VIDEO

CHIETI. Primo caso di variante Omicron in Abruzzo, sequenziato nei laboratori del Cast dell’università di Chieti, diretti dal professor Liborio Stuppia. E altri 3 casi sospetti, non riconducibili al primo, che farebbero quindi escludere al momento la presenza di un focolaio Omicron nella regione.

Positivo alla variante più contagiosa è risultato un 52enne della provincia di Chieti, asintomatico, che potrebbe aver contratto il virus in occasione di una manifestazione pubblica a cui ha partecipato fuori regione. L'assessorato alla Sanità della Regione fa sapere che l’uomo non presenta sintomi di rilievo ed è in isolamento domiciliare. Il Siesp della Asl Lanciano-Vasto-Chieti ha già attivato tutti i protocolli di sicurezza sanitaria e avviato il tracciamento dei contatti del positivo. I campioni degli altri tre casi sospetti saranno sequenziati nelle prossime ore dagli esperti del laboratorio di

genetica molecolare dell'ateneo d'Annunzio. "A questo punto diventa fondamentale il tracciamento dei contatti del positivo - dice all'ANSA il direttore del laboratorio universitario, Liborio Stuppia - sta succedendo la stessa cosa accaduta per le varianti Alfa e Delta: prima si affermano in Inghilterra e poi arrivano da noi. Ora è importante capire se la persona in questione è vaccinata o meno e, se sì, con quante dosi, così da studiare il comportamento della variante".

IL BOLLETTINO COVID. I dati Covid di oggi (giovedì 16 dicembre), diffusi con il bollettino della Regione Abruzzo, rilevano 506 nuovi casi (tra 1 e 95 anni). E' il dato più alto degli ultimi nove mesi e, in particolare, dalla metà di marzo ad oggi. Si aggiunge a 3 decessi e 211 guariti. In aumento anche i ricoveri, sia in area medica sia in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 6594 tamponi molecolari (1650449 in totale dall’inizio dell’emergenza), pari al 7,6 per cento dei campioni, e 14221 test antigenici (1514863). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 2.43 per cento. Il numero dei positivi in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza sale a 92.032, mentre il bilancio dei pazienti deceduti si attesta a 2.613 con tre nuovi decessi, tutti in provincia di Chieti, di età compresa tra 70 e 90 anni. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 83336 dimessi/guariti (+211 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 6083 (+289 rispetto a ieri). Nel totale sono compresi anche 864 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche.

124 pazienti (+3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 16 (+3 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 5943 (+286 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Alla luce dei dati odierni, in Abruzzo il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva sale al 9% (+2%) mentre resta fermo al 9% per l'area non critica, a fronte di soglie da zona gialla rispettivamente del 10 e del 15%. L'incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti aumenta in modo significativo e passa da 140 a 170 (soglia limite 50).

Del totale dei casi positivi, a livello provinciale l'incremento più consistente di nuovi casi si registra nel Pescarese (+164, 21.711 casi totali), che registra una vera e propria impennata. Seguono il Teramano (+147, 23.058 casi totali), il Chietino (+113, 23.335 casi totali) e l'Aquilano (+78, 23.057 casi totali). La località con più nuovi casi è Pescara (+84). Altri 731 casi riguardano cittadini di fuori regione (+5), mentre su 140 (-1) sono in corso verifiche sulla provenienza.