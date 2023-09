Rete ospedaliera regionale, ecco il sì dal Ministero

Via libera ufficiale dal Ministero alla rete ospedaliera abruzzese. Lo annuncia il presidente della Regione Marco Marsilio: "La conclusione dell'iter ministeriale per l'approvazione della rete ospedaliera dell'Abruzzo", dice, "è un passaggio storico per la nostra regione, che mai aveva avuto questo strumento di pianificazione. Un risultato, l'ennesimo, che certifica il grande lavoro svolto dalla nostra amministrazione in questa legislatura".

Il presidente ricorda che, come annunciato, proprio oggi sono stati riconfermati dalla giunta i direttori generali delle Asl di Chieti e di Teramo ed è stato nominato il nuovo direttore generale della Asl di Pescara, in continuità con la precedente gestione.