Saldi invernali al via, da domani è caccia allo sconto

Saldi invernali al via da domani, 5 gennaio, anche in Abruzzo. La caccia allo sconto durerà 60 giorni. E intanto le associazioni di categoria scendono in campo con i consigli "anti-fregatura".

La Confcommercio ricorda che "i saldi, di qualsiasi tipo di prodotto, devono essere accompagnati dal prezzo in vigore negli ultimi 30 giorni. Sono inoltre raddoppiate le multe dell’Antitrust da 5 a 10 milioni per pratiche commerciali scorrette".

L'Adoc Abruzzo stila il decalogo anti-truffa. Dieci punti con una serie di consigli per effettuare acquisti sicuri. Tra i consigli c’è quello di rivolgersi a negozi di fiducia "dove è possibile acquistare prodotti già visti in vendita". I consumatori vengono inoltre invitati a fare attenzione ai prezzi troppo bassi e a valutare la qualità del prodotto non concentrandosi soltanto sul prezzo.