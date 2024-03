Dal calcio alla politica: Menna si ispira a Tommasi

Era uno stopper esplosivo. Grandi doti atletiche e intelligenza tattica. Un difensore centrale rapido e tignoso. Una roccia. Ha giocato un po’ dappertutto in Abruzzo: da Vasto a Lanciano, passando per Castel di Sangro, Teramo e Avezzano. Vincenzo Menna d’ora in poi sarà all’Emiciclo, all’Aquila, e giocherà all’attacco. In pressing sul presidente Marco Marsilio e la sua giunta.

Dai campi di calcio, quelli di serie C, ai banchi dell’opposizione in consiglio regionale sono passati anni in cui si è sviluppata una coscienza politica che lo ha portato a candidarsi nella lista di Abruzzo Insieme, quella del candidato presidente (perdente) Luciano D’Amico. Primo nella circoscrizione della provincia di Chieti con 2.703 preferenze di cui 1.786 ottenute ad Atessa, il suo paese, di cui è vice sindaco e assessore allo sport e alla manutenzione. Proprio ad Atessa, nei dilettanti, ha concluso la carriera da calciatore. «Un territorio come la Val di Sangro, dove c’è il polmone dell’economia abruzzese, non poteva restare senza rappresentanza», ha detto Vincenzo Menna che in questi giorni è stato subissato di messaggi e chiamate da vari personaggi del mondo del calcio.

Vincenzo Menna ha scelto di fare da sé. Nessun big del centrosinistra lo ha affiancato in campagna elettorale. Non ha cercato sponde, coerente con la discesa in campo da civico. Che comunque strizza l’occhio al centrosinistra senza però fare la trafila negli apparati di partito. «Tempo fa sono stato a Verona e ho parlato con Damiano Tommasi (ex calciatore di serie A con la Roma ed ex presidente del sindacato dei calciatori, ndr), il sindaco. Gli ho chiesto come ha fatto a battere la Lega. E lui mi ha svelato alcuni segreti della campagna elettorale. Niente big al seguito, ad esempio. La campagna elettorale si fa in mezzo alla gente e se sei nuovo hai più appeal. Poi, chiaramente, ci sono i mezzi di comunicazione attraverso cui sviluppare idee e proposte».