Case al buio ai Colli e in mezza provincia: colpa del caldo e degli incendi

PESCARA. Interruzioni di energia elettrica in diverse zone della città. Da domenica scorsa abitazioni e strade sono rimaste completamente al buio, in alcuni casi per ore. Numerose le segnalazioni di cittadini giunte al Centro e ai call center delle aziende di energia elettrica. La colpa sarebbe da attribuire al grande caldo e agli incendi scoppiati a Pescara e in altre zone della provincia.

A causa dell’afa sarebbe aumentato notevolmente l’uso dei condizionatori d’aria e, di conseguenza, anche dell’energia elettrica. Inoltre, l’incendio che ha colpito la zona sud di Pescara avrebbe causato danni ai cavi e alle centraline elettriche. Tutto questo ha comportato problemi in diversi quartieri della città. Segnalazioni di black-out più o meno lunghi sono stati segnalati domenica notte e ieri mattina nelle zone centrali, a Pescara Colli, in via Fonte Romana e in alcuni quartieri della periferia ovest. Ma anche in provincia. In particolare, a Spoltore e a Loreto Aprutino. A Spoltore, alcune famiglie abitanti in via Veneto sono rimaste senza luce per 12 ore.

Fonti dell’Enel fanno sapere che si tratta di problemi temporanei destinati ad essere superati in breve tempo. Intanto si preannunciano altri disagi in pieno centro cittadino. Ieri, sempre l’Enel ha diffuso un comunicato in cui avverte che domani (mercoledì 4 agosto) sono previste interruzioni di energia elettrica.

ARTICOLO COMPLETO SUL CENTRO IN EDICOLA