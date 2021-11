Luce allo Zoo Safari, bolletta da 200mila euro

ROCCA SAN GIOVANNI. Quando hanno aperto la busta della fattura dell'energia elettrica, ai gestori dello Zoo d'Abruzzo di Rocca San Giovanni è mancato letteralmente il fiato: 200.954,98 euro di bolletta, per giunta da pagare entro il 15 novembre.

I rincari ci sono stati e hanno concorso quasi a raddoppiare le tariffe, e la struttura, unica del suo genere in Abruzzo, fa girare di molto i contatori ogni mese, ma 200mila euro tutti insieme da pagare forse allo Zoo d'Abruzzo non li hanno mai visti nemmeno in dieci anni di attività. È quello che è capitato nel parco di contrada Scalzino che, negli anni, è cresciuto fino ad ottenere la qualifica di giardino zoologico.

"Sono rimasto scioccato", racconta il titolare, Mario Bellucci, "spero si tratti di un errore". (d.d.l.)

