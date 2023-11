Si ribalta con l'auto finendo nella scarpata, muore 85enne / FOTOGALLERY

SCHIAVI D'ABRUZZO. Un uomo di 85 anni è morto a Schiavi di Abruzzo (Chieti) nel primo pomeriggio dopo essere finito con l'auto in una scarpata. L'85enne aveva raccolto le olive in campagna e, stando a quanto ricostruito, la sua Fiat Panda in fase di manovra si è ribaltata nella scarpata per alcuni metri.

Incidente mortale a Schiavi d'Abruzzo (fotoservizio G. Daccò)

Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco. L'uomo era cosciente quando è stato estratto dall'auto, ma poi è morto sull'ambulanza a causa dei traumi riportati.