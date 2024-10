Comunicato Stampa: CRV - Comandante del Gruppo Carabinieri Tutela Ambientale ricevuto in Consiglio regionale

CRV - Comandante del Gruppo Carabinieri Tutela Ambientale ricevuto in Consiglio regionale (Arv) Venezia 18 ott. 2024 - Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha ricevuto a Palazzo Ferro-Fini il Tenente Colonnello Enrico Risottino, Comandante del Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica di Venezia (competente sui reati ambientali in Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige). Nel corso dell'incontro è stata condivisa la volontà di massima collaborazione istituzionale da entrambe le parti, in un ambito delicato e strategico come la tutela ambientale e il contrasto alle ecomafie e alle infiltrazioni malavitose. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO