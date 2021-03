Comunicato Stampa: CRV - Interventi edilizi nelle località sismiche. Realizzazione di impianti fotovoltaici a terra.

(Arv) Venezia 25 mar. 2021 - In apertura di seduta, il presidente Silvia Rizzotto (Zaia Presidente) ha ricordato che “la Commissione ha votato l’avvio della consultazione in forma scritta dei soggetti portatori di interesse in ordine al Pdl 20 “Semplificazioni in materia urbanistica ed edilizia per il bilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo - 'Veneto cantiere veloce'” - primo firmatario Stefano Valdegamberi (GM). Via libera a maggioranza, senza voti contrari, agli articoli 1 e 3 del Progetto di legge n. 30, primo firmatario Roberto Ciambetti (Liga Veneta per Salvini Premier), “Modifica dell’articolo 66 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27, ‘Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche’”. Il testo normativo è già stato esaminato dalla Commissione nelle precedenti sedute; nel frattempo, è stato acquisito il parere favorevole del CAL – Consiglio delle Autonomie Locali – ed è stato riformulato l’articolo 66, al fine di chiarire e semplificare ulteriormente le diverse fasi attuative, soprattutto con riferimento agli oneri in capo allo Sportello Unico. La Prima commissione ora esprimerà il parere di competenza sulla neutralità finanziaria della norma, di cui all’articolo 2 della stessa. La norma mira ad adeguare la disciplina dei procedimenti autorizzatori relativi agli interventi edilizi nelle località sismiche alle disposizioni contenute nel Testo Unico per l’edilizia (DPR 380/2001). La Regione vuole rendere più sicuri gli edifici tutelando i territori dal rischio sismico; al contempo, vengono semplificate le norme procedurali di presentazione dei progetti tecnici, rendendo più fluido il rapporto tra regione e comuni e facilitando così la vita ai cittadini. La proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. È stato illustrato dal primo firmatario, il consigliere del Gruppo Zaia Presidente, Roberto Bet, il Progetto di legge n. 41 ‘Individuazione delle aree inidonee e idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra’. La Regione Veneto, per preservare il suolo agricolo, che è una risorsa limitata e non rinnovabile, individua aree idonee e non idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, attraverso un contemperamento degli interessi coinvolti, riservando particolare attenzione all’ambiente e all’agricoltura. La Terza commissione esprimerà un parere consultivo su questa proposta normativa e verranno organizzate audizioni con i soggetti portatori di interesse. È stato votato a maggioranza, senza voti contrari, il Parere alla Giunta relativo alla concessione per la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali, nell’ambito del Programma annuale dei lavori, previsti dalla L.R. n. 40/1989. Si tratta di un parere di competenza che la Commissione rilascia alla Giunta regionale all’inizio di ogni anno e che riguarda i lavori di straordinaria amministrazione svolti dai concessionari di acque minerali e termalì. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO