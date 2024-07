Comunicato Stampa: CRV - Mario Caramel confermato Garante regionale dei diritti della persona

Consiglio Veneto conferma a maggioranza l’avvocato Mario Caramel come Garante regionale dei diritti della persona (Arv) Venezia 16 lug. 2024 - Il Consiglio regionale del Veneto ha confermato oggi, alla terza votazione, a maggioranza assoluta (nel corso delle prime due sessioni di voto non era stato raggiunto il quorum dei due terzi dell’Aula) l’avvocato Mario Caramel - proposto dal presidente dell’intergruppo Lega-LV Alberto Villanova - nell’incarico di Garante dei diritti della persona, il cui mandato, in scadenza il prossimo 28 luglio, era iniziato nel luglio del 2021. Nel corso della votazione finale, l’avvocato Caramel ha ottenuto 31 voti, mentre 10 sono stati attributi a Stefano Valenti - proposto da Elena Ostanel, capogruppo de Il Veneto che Vogliamo -, mentre 4 voti sono stati assegnati a Edi Maria Neri.

Il Garante, le cui funzioni sono previste e puntualmente disciplinate dallo Statuto del Veneto e dalla l. reg. n. 37/2013, riunisce le tre funzioni di difensore civico, di garante per l’infanzia e l’adolescenza, e di garante dei diritti delle persone private della libertà personale.

Come annunciato dal Presidente dell’assemblea legislativa Roberto Ciambetti, il Garante presterà il proprio giuramento nel corso della prossima seduta di Consiglio.

