Comunicato Stampa: CRV - Presidente Ciambetti ha accolto a Venezia la delegazione dell'Associazione Egea - Fertilia

(Arv) Venezia 20 dic. 2022 - Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha ricevuto quest'oggi a palazzo Ferro Fini la delegazione dell'Associazione Egea - Fertilia composta dal presidente Mauro Manca nonché da Federico Marongiu e Giuseppe Bellu accompagna dal professor Davide Rossi, presidente FederEsuli, e dall'architetto Massimiliano Tita ANVGD, "E' stato un incontro estremamente piacevole e ricco di suggestioni – ha commentato il Presidente Ciambetti - l'associazione Egea-Fertilia è l'anima del Museo privato "EGEA-Una Luce sulla Memoria" che ospita testimonianze documentali e fotografiche riguardanti la memoria dell'esodo giuliano-dalmata e della costruzione in Sardegna dai parte dei profughi di una nuova vita, autentico esempio di quella che oggi si chiama resilienza, nel Comune di Alghero in quel di Fertilia, dove il borgo, fondato nel 1936 attorno a un primo gruppo di coloni provenienti dal ferrarese e dall'area polesana, si sviluppò soprattutto nel Secondo Dopoguerra grazie appunto all'arrivo dei profughi Istro-dalmati e Giuliani a cui si affiancarono nel tempo altri profughi, provenienti dalla Libia come dall'Eritrea per non parlare delle famiglie di militari insediatesi attorno all'aeroporto di Alghero. Fertilia, dedicata a San Marco, è diventata così una sorta dì 'domus omnium' cioè un "emblema di inclusione' per usare l'azzeccatissimo motto scelto dall'associazione che oggi è venuta presentare il suo museo, il quale, pur partendo dal passato, guarda al futuro in una logica culturale innovativa molto interessante, che mi auguro possa trovare adeguato interesse e sostegno anche in Veneto. Mi è stato presentato anche un altro progetto che dovrebbe vedere l'avvio nei prossimi mesi per 'tenere accesa una luce sulla memoria' senza rivendicazioni di alcun tipo quanto, invece, il bisogno di riallacciare i fili della diaspora e di una storia tra Istria-Venezia Giulia, Dalmazia, Veneto e appunto Sardegna. Una storia che in realtà guarda al futuro ma che passa anche per il Veneto, per Venezia e Chioggia, tutta da scrivere ma di estremo interesse. Mi auguro – ha concluso Ciambetti – che questo percorso come il Museo 'Una Luce sulla Memoria' possano trovare un giusto interesse e, come dicevo, sostegno concreto anche in Veneto perché siamo davanti a una operazione veramente singolare quanto innovativa e suggestiva." Davide Rossi FederEsuli, arch Massimiliano Tita ANVGD, presidente Mauro Manca, Federico Marongiu e Giuseppe Bellu dell'Associazione Egea-Fertilia