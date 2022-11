Comunicato Stampa: CRV - Terza Commissione: via libera al Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2022.

(Arv) Venezia 29 nov. 2022 - La Terza Commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Marco Andreoli (Lega-LV) , e dalla Vice presidente Cristina Guarda (EV) , nel corso della seduta odierna, si è espressa favorevolmente all’unanimità al Parere alla Giunta regionale n. 220 “Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2022. Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per il tipo d’intervento 22.1.1 e 5.1.1. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013”.

In sintesi, il provvedimento propone, l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per i tipi di intervento relativi alla prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico e al sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina.L’importo a bando è pari a 21.022.263,45 euro a valere sul piano finanziario del PSR 2014-2022, a cui si aggiunge un cofinanziamento regionale di 3.587.239,04 euro. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO