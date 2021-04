Comunicato Stampa: CRV - Vittime di mafia: 28 aprile, in Veneto, celebrazione giornata regionale di memoria e impegno

Il 28 aprile, in Veneto, la celebrazione della giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie (Arv) Venezia 27 apr. 2021 - Mercoledì 28 aprile 2021, dalle ore 10,00 alle ore 12,30, in modalità online, avranno luogo le celebrazioni della sesta edizione della Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa dalla Regione Veneto e realizzata da Avviso Pubblico in collaborazione con Libera Veneto. La celebrazione della Giornata regionale, nata dalla legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2012, fa parte di un percorso più ampio che si sviluppa nel corso dell’anno scolastico e che si rivolge a tutte le scuole secondarie di II° grado del Veneto. Quest’anno le scuole che hanno partecipato alla sesta edizione del progetto, svolto nell’anno scolastico 2020-2021, sono state 16, distribuite nelle varie province del Veneto. È stato svolto un percorso di formazione durato 5 mesi, con 2 incontri per scuola, a cui hanno partecipato familiari di vittime innocenti delle mafie, esperti, giornalisti, rappresentanti di Avviso Pubblico e di Libera Veneto. Circa 900 gli studenti e le studentesse coinvolte nel percorso, insieme a più di 30 docenti. In totale 32 gli incontri realizzati con le classi durante i quali hanno portato la loro testimonianza 10 familiari di vittime di mafia e 2 testimoni di giustizia. Alla Giornata del 28 aprile, moderata dal Coordinatore nazionale di Avviso Pubblico, PIERPAOLO ROMANI, porteranno i loro saluti istituzionali: ROBERTO CIAMBETTI, Presidente del Consiglio regionale del Veneto; CRISTIANO CORAZZARI, Assessore regionale al territorio, cultura e sicurezza; EDI MARIA NERI, Vicepresidente di Avviso Pubblico; ROBERTO TOMMASI, Referente regionale di Libera Veneto. A seguire si svolgerà la presentazione dei lavori delle 16 scuole partecipanti al Progetto e la consegna del Premio “LEGALITÀ E SICUREZZA”– Edizione 2021 con la presentazione della foto e la lettura dei nomi dei vincitori. Successivamente FRANCESCA ZOTTIS, Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, porterà i saluti istituzionali e introdurrà la ricerca sui beni confiscati alle mafie in Veneto, coordinata dal Prof. Antonio Parbonetti. L’incontro si concluderà con la relazione del Prof. ANTONIO PARBONETTI, docente dell’Università di Padova. L’evento sarà trasmesso anche in diretta sulla pagina Facebook di Avviso Pubblico. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO