Comunicato Stampa: Presidente Ciambetti riceve rappresentanti Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale

(Arv) Venezia 26 nov. 2024 - Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto roberto Ciambetti ha ricevuto oggi a Palazzo Ferro-Fini, sede del Consiglio regionale, una rappresentanza del Sindacato Unitario Lavoratori di Polizia Locale Segreteria Regionale del Veneto CSE FLPL – DICCAP. Al centro dell'incontro, la proposta di legge statale n. 43/2024, avente ad oggetto la "delega al governo per la progressiva integrazione di funzioni tra i corpi di polizia locale e le forze di polizia dello stato e per la definizione, nell'ambito del comparto funzioni locali, di una apposita sezione negoziale per il personale della polizia locale e norme di prima applicazione". Tra le varie tematiche approfondite e fornite come contributo da parte della rappresentanza sindacale, quelle della formazione, della professionalizzazione e della regionalizzazione. Ulteriori istanze quelle relative all'ipotesi di un'assicurazione per gli agenti di Polizia Locale e di un sostegno ai familiari di agenti deceduti in servizio.