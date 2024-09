Comunicato Stampa: Sesta commissione approva criteri riparto fondo di riserva per gli Esu

(Arv) Venezia 25 set. 2024 – La commissione Cultura del Consiglio regionale rvel Veneto, guidata da Francesca Scatto (Lega-Lv) presidente e da Elena Ostanel (Il Veneto che vogliamo) vicepresidente, ha approvato, a maggioranza, i criteri per ripartire il fondo di riserva da 1 milione di euro tra gli Enti per il diritto allo studio universitari di Padova, Venezia e Verona. In continuità con criteri adottati per il finanziamento ordinario agli Esu degli atenei del Veneto, anche il fondo di riserva sarà suddiviso in proporzione al numero degli studenti iscritti e ai servizi erogati dalle tre aziende: pasti, posti alloggio e ulteriori servizi, dall’orientamento alle attività culturali, alla mobilità internazionale.

La commissione ha quindi dato avvio all’iter di esame del progetto di legge per la promozione della cultura del cavallo (Pdl 293), presentato dalla presidente Francesca Scatto e dal collega di partito Filippo Rigo.

