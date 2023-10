Comunicato Stampa: Sesta commissione licenzia per l’Aula proposta di legge statale per spese culturali detraibili

(Arv) Venezia 3 ott. 2023 - La commissione Cultura, Turismo e Sport del Consiglio veneto, guidata dalla presidente Francesca Scatto (Lega-Lv) e dalla vicepresidente Elena Ostanel (Il Veneto che vogliamo), ha licenziato la proposta di legge statale, presentata dalla presidente Scatto, che propone di rendere detraibili dai redditi anche le spese per la cultura, alla pari di quelle sanitarie e per l’istruzione. Il testo di legge – sul quale la vicepresidente Ostanel e le consigliere del Pd Vanessa Camani e Francesca Zottis hanno scelto di astenersi - passa ora al vaglio dell’aula consiliare, che dovrà approvarne la formulazione definitiva e l’invio al Parlamento nazionale. Il ruolo di relatrice è stato affidato alla prima firmataria, correlatrice di minoranza Elena Ostanel.

La commissione ha inoltre approvato (con l'astensione di Ostanel, Camani e Zottis) una modifica al piano annuale 2023 per lo sport in modo da rendere più elastica la concessione dei 600 mila euro di contributi messi a bilancio quest'anno per l'impiantistica sportiva: a fronte delle difficoltà ed esigenze economiche manifestate da tanti gestori rimasti esclusi dai bandi, la Giunta, con l'assenso della commissione consiliare competente, consente di assegnare nuove risorse che si rendessero disponibili per "interventi straordinari e urgenti". Da ultimo, la commissione ha provveduto a nominare la vicepresidente Ostanel nella commissione regionale che valuta le candidature per il concorso 'Città veneta della cultura': Elena Ostanel sarà la rappresentante dell'opposizione, al posto di Giacomo Possamai, eletto sindaco di Vicenza.