Anteprima a Pescara per “Care bestie” film targato Abruzzo

PESCARA. Anteprima stasera al cineteatro Massimo di Pescara per “Care bestie”, nuovo film dell’autore pescarese Andrea Malandra. Inizio alle 21, ingresso libero fino a esaurimento posti.

Alla proiezione del lungometraggio, il terzo di Malandra, prodotto da Nohaybanda col contributo della Regione Abruzzo, saranno presenti il regista e alcuni componenti del cast artistico e tecnico. Storia di finzione in tono di commedia surreale, “Care bestie” è una riflessione sull’interattività del web e sui suoi riflessi sulle vite degli individui, con perdita di identità tra le persone e perfino nei confronti del mondo animale, in particolare le “care bestie” da compagnia.

La protagonista Trudy è una pet influencer che promuove sui social le vite degli animali domestici per far conoscere e favorire il loro benessere. Ma il suo amore non è sincero, come dimostrerà un video in cui la si vede maltrattare la senzatetto Narco e il suo cane. Il film è stato girato a Pescara, confermando la ricerca condotta da Malandra sul territorio urbano contemporaneo.

La realizzazione è stata possibile grazie alla raccolta fondi sulla piattaforma di crowdfunding Produzioni dal basso, con contributo dei cittadini. Interpreti Giorgia Di Nicola, Lorenza Montone, Stefano Del Biondo, Antonella De Collibus, Giuseppe Orsillo, Luca Lamponi, Tiziana Di Tonno, Mila Cantagallo, Riccardo Pellegrini, Alessandra Camara, Pascal Di Felice, Paolo Ferri, Alessio Di Brigida, Simonetta D’Intino, Maristella Mezzapesa, Laura Petrini, Evelyn Di Lorenzo, Audrey, Winnie, Dina. Direttore della fotografia Maurizio Di Zio, soggetto Erminia Cardone, Gisella Orsini, Andrea Malandra, sceneggiatura Cardone e Orsini. Canzone titoli di coda I Volverina. (afu)