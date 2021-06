Appuntamento estivo con la grande musica a Guardiagrele Opera

GUARDIAGRELE. Un’edizione, la settima, con grandi nomi e diciannove spettacoli: Susanna Rigacci che torna a interpretare Ennio Morricone dopo la scomparsa del maestro, il bassbaritono Ildebrando D’Arcangelo nell’unico concerto italiano oltre a quello del Teatro alla Scala di Milano; Igor Stravinskij con il balletto Pulcinella diretto da Maurizio Colasanti, in una produzione che a partire da Guardiagrele toccherà altre tappe abruzzesi; David Riondino e “Il dio denaro”; Marcello Veneziani e “Dante nostro padre”; Ovidio e poi D’Annunzio e Pino Daniele, Mozart e Rossini, Beethoven, Purcell e Bach classico e jazz.

Due mesi di grandi artisti e grande musica, lirica, concerti, teatro e danza, con un’incursione nella letteratura musicale e

nella musica popolare. E‘ questa la settima edizione di Guardiagrele Opera Festival, al via domenica 27 giugno per concludersi il 22 agosto. Il cartellone è stato presentato ieri nel chiostro del municipio di Guardiagrele dalla presidente del GO Festival, Donatella Ranieri, dal direttore artistico Maurizio Colasanti, dal presidente dell’Associazione Amici della musica e del teatro, Nicola Rosica, dal sindaco Donatello Di Prinzio e dall’organizzatore Antonello Lupiani. L’edizione

2021 punta sulla continuità e sulla crescita con un’offerta mai così ampia e varia, che si snoda nell’arco di due mesi.

Nel solco della tradizione, il clou della rassegna saranno le due opere Didone ed Enea di Henry Purcell e La Cenerentola

di Rossini, alle quali si affiancheranno concerti sinfonici e solistici, teatro, danza, letteratura, recital e performance d’impatto, con la musica a esaltare e vivificare i vari appuntamenti.

Ecco i principali. Domenica 27 giugno, Wolfgang Amadeus Mozart, Messa da Requiem in Re minore K 626, duomo di Santa Maria Maggiore; 4 luglio, Pulcinella di Igor Stravinskij nel 50° anniversario della morte, direttore Maurizio Colasanti, piazza San Francesco; 11 luglio, Johann Sebastian Bach, concerti per violino e orchestra BWV 1041-1042, direttore Ettore Pellegrino, chiesa di San Francesco; 11 luglio, Johann Sebastian Blues, Trio Nosso Brasil, direttore Roberto Molinelli, piazza San Francesco; 13 luglio, omaggio a Ennio Morricone, con Susanna Rigacci, (anche a Crecchio il 14), piazza San Francesco; 17 e 18 luglio, Didone ed Enea, di Henry Purcell, direttore Jan Miklosz Zarzycki, regia di Vassilis Anastassiu, piazza San Francesco; 21 luglio, Del trucco e dell’anima, spettacolo di danza a cura di Tiziano Di Muzio, piazza San Francesco; 23 luglio, Il Dio Danaro, spettacolo di David Riondino con musiche di Fabrizio De Rossi Re, piazza San Francesco; 24 luglio, concerto pianistico di Leo De Maria, chiostro di San Francesco; 25 luglio, Abruzzo Beni Musicali: Musica, ricerca, territorio, a cura di M.C. Esposito, chiostro di San Francesco; 29 luglio, Dante, nostro padre, con Marcello Veneziani e Michele Natale, piazza San Francesco; 28 luglio, Classica giovane, Ludwig van Beethoven Sonata n 21 Waldstein, con Isotta Colasanti, chiostro di San Francesco (anche a Crecchio il 4 agosto); 30 luglio, Concerto di Ildebrando D’Arcangelo, piazza San Francesco; 31 luglio e 1° agosto, La Cenerentola, opera in due atti di Gioacchino Rossini, direttore Maurizio Colasanti, regia di Aldo Tarabella, piazza San Francesco; 5 agosto, Alleria, Canzoni di Pino Daniele tra sogno e melodia, testi di Alessandra Della Guardia e Ur ano Lione, con Leandro Amato, piazza San Francesco; 20 agosto, Ovidio, racconti d'amore, Arie di Gluck, Scarlatti, Mozart, con Bianca D’Amore, chiostro di San Francesco; 22 agosto, Gabriele D'Annunzio, L'esteta, con Marita Paparizou e Fabio Di Cocco, piazza San Francesco. Biglietti e abbonamenti sono in vendita sul sito www.guardiagreleopera.it.