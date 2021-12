Concerti di Natale: Piovani ad Avezzano, Zarrillo a Montesilvano

PESCARA. Il compositore premio Oscar Nicola Piovani, al Teatro dei Marsi di Avezzano, e il cantautore Michele Zarrillo a Montesilvano aprono gli appuntamenti di Natale in Abruzzo.

Il celebre pianista, compositore e direttore d’orchestra, vincitore di un premio Oscar nel 1999 per le musiche del film "La vita è bella" di Roberto Benigni ripercorre i momenti più significativi della sua carriera con uno spettacolo dal titolo evocativo. "La musica è pericolosa" è un racconto che percorre attraverso le parole e i suoni le tappe più significative della vita e della brillante carriera di Nicola Piovani. Alternando brani teatralmente inediti e nuovi arrangiamenti delle sue più note composizioni, il maestro dà vita ad un’opera fatta non solo di parole e musica, ma anche di immagini tratte da film e spettacoli e di opere e disegni che artisti come Milo Manara hanno dedicato alla sua opera. Un evento che diventa un inno alla musica e alle canzoni che attraversano la vita e abitano i sogni del pubblico. Perché come dice Piovani, il segno che una canzone lascia nel tempo è qualcosa che sfugge a qualsiasi analisi critica, «una delle testimonianze più irrazionali e convincenti dell’essenza del soprannaturale».

Ad accompagnare il pianoforte del Maestro Piovani ci sono Marina Cesari sax/clarinetto, Pasquale Filastò violoncello / chitarra / mandoloncello, Ivan Gambini batteria/percussioni, Marco Loddo contrabbasso, Sergio Colicchio tastiere/fisarmonica.

Michele Zarrillo

Michele Zarrillo è invece il protagonista del Gran Galà di Natale, l'appuntamento principale del cartellone delle manifestazioni di fine anno, in programma stasera a Montesilvano alle ore 21 al Pala Dean Martin. Un'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale. L’artista romano si esibirà in alcuni brani famosi del suo repertorio: non mancheranno "Una rosa blu", "L'elefante e la farfalla", "La notte dei pensieri" e "Cinque giorni". Il resto della scaletta sarà dedicato al Natale, con qualche brano da crooner. In scaletta anche una cover dello stesso Dean Martin, attore e cantante, a cui peraltro è intitolata l'Orchestra che accompagnerà Zarrillo, così come avvenne due anni fa con Simona Molinari. L’ingresso è gratuito nel rispetto delle normative anticovid previste dalla legge. I mille posti a disposizione sono

stati tutti prenotati già da qualche giorno.