Fine settimana in Abruzzo tra Giornate del Patrimonio e quelle dei Castelli

Fine settimana ricco di appuntamenti grazie alle Giornate Europee del Patrimonio, organizzate dal Consiglio d'Europa, che si celebrano anche in Abruzzo nelle giornate di sabato e domenica. L'evento, che ha il patrocinio del ministero della Cultura, comprende anche le Giornate Nazionali dei Castelli che danno la possibilità di visitare le architetture fortificate disseminate sul territorio italiano.

Giornate Europee del Patrimonio. Oltre 20 appuntamenti a ingresso gratuito, tra visite guidate, aperture straordinarie, passeggiate archeologiche. Si celebrano anche in Abruzzo, sabato e domenica, le Giornate Europee del Patrimonio. Gli appuntamenti in cartellone sono organizzati dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara e interessano 17 località della regione. A Lanciano, sabato dalle 9 alle 13, è visitabile la Casa Museo del pittore Federico Spoltore, che con i suoi ritratti ha raccontato il Novecento, mentre a Schiavi d’Abruzzo, dalle 10 alle 14, sono in programma visite guidate al complesso dei Templi Italici, uno dei più importanti siti archeologici d’Abruzzo.

Doppio appuntamento a Teramo, con le visite guidate all’area archeologica di Madonna delle Grazie (9-13) e al Teatro Romano (15-19), e a Vasto, dove sono visitabili con la guida la Chiesa di Sant’Onofrio (15-19) e le Terme romane (20-23). A Campli, dalle 15 alle 19, sono in programma visite alla Necropoli di Campovalano, mentre a Chieti si possono visitare le Terme romane (15-19) e il Tempietto di Santa Maria del Tricalle (20-23).

A San Benedetto dei Marsi è in programma una passeggiata archeologica notturna, dalle 20 alle 23. A Bolognano, borgo del Pescarese, è di scena l’arte contemporanea: nel centro storico si possono ammirare opere ispirate all’artista tedesco Joseph Beuys che qui soggiornò e lavorò a lungo, nel centenario della nascita. A Capistrello, in provincia dell’Aquila, è prevista una passeggiata archeologica all’Emissario di Claudio, imponente opera idraulica di epoca romana nata per volere dell’imperatore Claudio (15-19).

Ricco anche il cartellone di appuntamenti in programma domenica. A Pescara, dalle 16 alle 20, si può visitare lo studio dell’artista Franco Summa e scoprire le sue opere ispirate alla tematica ambientale (iniziativa realizzata in collaborazione

con la Fondazione Summa). A Pescina, nella Marsica, si inaugura la Casa natale dello scrittore Ignazio Silone (visite guidate dalle 15 alle 19). A Chieti, dalle 10 alle 14, è visitabile il Tempietto di Santa Maria del Tricalle, mentre a Luco dei Marsi, nella stessa fascia oraria, si può far visita alla città di Angizia in un percorso che va dal Santuario alle mura. Passeggiata archeologica anche nella splendida area di Alba Fucens a Massa d’Albe, un autentico gioiello (15-19). A Barrea, invece, ancora dalle ore15 alle 19, sono in cartellone visite guidate all’Antiquarium della Civiltà Safina. Appuntamenti anche a Montebello sul Sangro, nel Chietino, con visite dalle 10 alle 14 al borgo abbandonato, e al parco archeologico Iuvanum di Montenerodomo, dalle 15 alle 19.

Giornate Nazionali dei Castelli. Sono organizzate dall’Istituto Italiano dei Castelli, onlus nata nel 1964 su iniziativa dell'architetto e ingegnere Pietro Gazzola, con lo scopo di studiare, conservare e valorizzare Castelli, Palazzi gentilizi e Monumenti fortificati. Giunte alla 22esima edizione, cancellata a maggio 2020 causa pandemia, anche quest'anno le Giornate Nazionali dei Castelli offrono la possibilità di visitare - nel pieno rispetto delle normative anti Covid - le architetture fortificate disseminate sul territorio italiano. In Abruzzo, saranno due le province protagoniste di queste giornate all’insegna della scoperta del patrimonio fortificato: L’Aquila e Chieti. Nell'Aquilano, l’altopiano di Navelli e, nello specifico, il territorio di Prata D’Ansidonia, con un percorso che conduce i visitatori ai resti della città romana di Peltuinum, a Castelcamponeschi, al Castello di Leporanica (castelliere e resti medioevali), alla villa fortificata dei Baroni Cappa.

In provincia di Chieti, l’Istituto italiano dei Castelli - delegazione Abruzzo Citeriore, Italia nostra del Vastese, le Pro Loco “Città del Vasto”, Cupello e Monteodorisio, con il patrocinio dei comuni di Cupello, Monteodorisio e Palmoli, portano tutti gli appassionati di Storia, Castelli, torri e Borghi fortificati alla scoperta dei castelli del vastese: sabato 25 settembre, alle ore 17,30, è possibile partecipare alla visita guidata esterna del Castello Caldoresco di Vasto, mentre domenica 26 settembre aprono i battenti al pubblico – castellano e non – i castelli di Monteodorisio (ore 10-13 – per gruppi limitati a intervalli di 30 minuti) e Palmoli (ore 15-19 – per gruppi limitati a intervalli di 30 minuti).

Per le visite guidate, l’ingresso è consentito in ottemperanza alle misure anti-Covid: obbligo di prenotazione (contattando i numeri presenti sulla locandina), green pass e mascherina.