Le previsioni danno pioggia: rinviati i fuochi di Francavilla e Spoltore Ensemble al chiuso

ABRUZZO. A causa del maltempo, diversi eventi estivi sono stati rinviati in Abruzzo e, in alcuni casi, è stato deciso di tenerli al chiuso.

A Francavilla al Mare i fuochi d’artificio in programma questa sera, in onore di San Franco, sono stati rimandati a giovedì 22 agosto. La decisione è arrivata ieri sera dopo la comunicazione dell’allerta meteo, diramata dal Centro funzionale d’Abruzzo per la giornata odierna.

L’impostazione rimarrà la stessa che era già prevista per lo spettacolo pirotecnico di questa sera che aveva già subito modifiche a seguito della circolare che pochi giorni fa ha vietato il lancio dell’artificio dal mare.

Ci saranno tre punti di lancio: il primo al pontile della Sirena; il secondo sulla spiaggia, in corrispondenza di piazza Sant’Alfonso; il terzo, sempre sulla battigia, sul tratto di spiaggia libera sul lungomare Tosti, nell’area utilizzata per lo Shock Wave Festival.

I tre punti saranno interdetti al pubblico ai fini della sicurezza, anche se va detto che, mentre il pontile della Sirena verrà allestito in anticipo, gli altri due saranno attrezzati e chiusi solo dalla metà pomeriggio di giovedì.

A Spoltore, a causa del maltempo, la giornata conclusiva dello Spoltore Ensemble 2024 di oggi subisce modifiche importanti. Infatti il programma della quinta e ultima giornata prevede solamente l’esibizione dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese in una location al chiuso e lo slittamento a data da destinarsi di tutti gli altri eventi musicali e culturali, inizialmente inseriti nel programma della giornata di chiusura della manifestazione.

Il concerto dell’Orchestra, diretta dal maestro Federico Mondelci, si terrà alle 21.15 nella Sala 5 del Multiplex Arca, la multisala cinematografica di via Fellini. L'Orchestra si esibirà con "Rhapsody in Blue", il celebre brano di George Gershwin, composto esattamente un secolo fa e sarà interpretato al pianoforte dal maestro Giuliano Mazzoccante, direttore artistico dello Spoltore Ensemble.