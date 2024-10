Tempesta solare e aurora boreale, la meraviglia in Abruzzo / FOTOGALLERY

PESCARA. Anche l'Abruzzo si è trovato sotto un cielo illuminato dall'evento raro quanto spettacolare dell'aurora boreale preceduta dalla tempesta solare. Un fenomeno, generalmente visibile solo in Paesi vicini al Polo Nord, ha colorato il cielo a causa della potente tempesta geomagnetica che ha colpito la Terra. Un’esperienza visiva straordinaria, immortalata in scatti che sono diventati subito virali.

Tempesta solare e aurora boreale in Abruzzo

Tra le 22,30 e le 23 di ieri, Maria Laura Catalogna, fotografa per passione, ha ripreso la tempesta solare nel comune di Tossicia nella provincia di Teramo. Foto eccezionali.

Collegata al fenomeno della tempesta solare c'è anche la meraviglia dell'aurora boreale, immortalata da Giovanni Di Fabio sul laghetto Pietranzoni a Campo Imperatore, con il Gran Sasso sullo sfondo. Sempre l’aurora boreale in Abruzzo è stata fotograta da Roberta Sticca a Francavilla durante la scorsa notte alle ore 1,30.

La tempesta geomagnetica è stata accompagnata da preoccupazioni per i danni che può arrecare alle infrastrutture tecnologiche. Ma per il momento non sono arrivate segnalazioni di questo genere.

