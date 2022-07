Arriva il Napoli in ritiro, alberghi pieni e tifosi in fermento

CASTEL DI SANGRO. Arrivo ad ora di pranzo a Rivisondoli e subito dopo primo allenamento nel pomeriggio, a porte aperte, a Castel di Sangro. E' tutto pronto nel capoluogo dell'Alto Sangro per accogliere domani, domani, il Napoli Calcio. Per il terzo anno consecutivo gli azzurri di Luciano Spalletti sono ospiti dell'Abruzzo per il ritiro precampionato. Fino a sabato 6 agosto i giocatori alloggeranno all'Acqua Montis di Rivisondoli, mentre il resto del gruppo all'hotel Don Luis di Castel di Sangro. Tutti gli allenamenti si svolgeranno allo stadio Patini di Castel di Sangro.

Saranno giorni intensi di sedute di allenamento e di partite amichevoli. Ma anche momenti di svago nel centro sangrino, per incontrare le autorità, i tifosi, gli appassionati. "L'euforia per l'arrivo del Napoli si avverte - dice il sindaco di Castel di Sangro e presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso - strutture ricettive e appartamenti in fitto fanno già registrare il pienone. L'entusiasmo per questo appuntamento estivo è tanto ed è palpabile, le prenotazioni per un posto in albergo o un'abitazione in fitto riguardano l'intero nostro territorio, toccando addirittura alcuni Comuni del Molise. Scontata anche la presenza quotidiana di centinaia e centinaia di appassionati e tifosi che seguiranno gli allenamenti e naturalmente le amichevoli, che sono sempre test importanti alla vigilia delle prime partite di campionato", conclude il sindaco.

Primo incontro amichevole sarà quello di mercoledì prossimo, 27 luglio, allo stadio Patini, alle 20.30, con i turchi dell'Adana Demirspor, squadra allenata da Vincenzo Montella dove gioca anche Mario Balotelli. Le amichevoli successive, tutte con squadre spagnole, sono quelle in programma con il Maiorca, domenica 31 luglio, alle 20.30, mercoledì 3 agosto, alle 20.30, con il Girona, squadra catalana della città di Gerona ed ultima amichevole è quella con l'Espanyol di Barcellona, il 6 agosto.

Piazza Plebiscito a Castel di Sangro sarà il cuore degli eventi paralleli al ritiro della squadra azzurra. Dai locali del palazzo che ospita anche il Comune, da poco ristrutturati, ogni giorno verranno trasmessi da radio Kiss Kiss appuntamenti calcistici e di promozione del territorio e delle sue eccellenze. In serata, poi, ci saranno confronti all'aperto con i calciatori e con i preparatori.

Questa mattina sono iniziate le cerimonie di accoglienza per l'arrivo del Napoli, con l'inaugurazione a piazza Plebiscito del Padiglione Abruzzo. A tagliare il nastro il consigliere regionale Mauro Febbo, la presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso Antonella Ballone, il sindaco Angelo Caruso ed il presidente di Federalberghi Dario Colecchi. Come avvenuto negli anni precedenti si è previsto l'allestimento di un padiglione Abruzzo, ove esporre le eccellenze della regione, intendendo con ciò sia il territorio e le sue produzioni sia, in generale, il sistema turistico. La location individuata per tale allestimento è Piazza Plebiscito, sulla quale affaccia un grande locale di proprietà comunale di circa 500 mq. In detto ambiente sono stati allestiti la redazione e gli studi di Radio Kiss kiss, mentre la restante gran parte della superficie viene dedicata alla Regione ed alla Camera di Commercio del Gran Sasso.