Caro autostrade, appello a Draghi: Approvare il Piano finanziario"

AVEZZANO. Avezzano si unisce al coro dei "no" contro il possibile rincaro dei pedaggi autostradali di A24 e A25 ipotizzato dal concessionario Strada dei parchi a partire dall’inizio del nuovo anno, fino al 26 cento in più rispetto alle attuali tariffe. "Un mega balzello inaccettabile" per i capigruppo della maggioranza consiliare al Comune di Avezzano. "Siamo pronti a dare battaglia in tutte le sedi affinché il ministro dei Trasporti porti alla meta il Piano economico finanziario dell’autostrada abruzzese-laziale rimasto appeso da anni con la conseguente sequenza di aumenti e il blocco degli investimenti per la sicurezza".

Dopo il possibile incremento delle tariffe, paventato dal vicepresidente di Strada dei Parchi, Mauro Fabris, il sindaco di Carsoli Velia Nazzarro ha convocato un incontro per mercoledì 6 ottobre alle 18. L’invito a partecipare è stato rivolto a oltre 100 sindaci di Abruzzo e Lazio. (f.d.m.)

