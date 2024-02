Ciaspolate nel Parco, arriva l’ok 

PESCASSEROLI. Le ciaspolate poetiche nel Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise si possono fare. La richiesta presentata dall'associazione Wilderness, presieduta da Franco Zunino, di non far svolgere sabato 24 e domenica 25 la manifestazione in località La Cicerana, nel Comune di Lecce nei Marsi e in località Difesa, a Pescasseroli, perché aree dove dimora l'orsa è stata respinta.

Il Parco, attraverso il direttore, Luciano Sammarone, ha chiarito che gli eventi hanno una valenza culturale e valorizzano i borghi della zona. «I due eventi», ha precisato Sammarone, «si inseriscono in una manifestazione culturale finalizzata a far conoscere e valorizzare alcuni dei tanti borghi del Parco, coniugando cultura letteraria, musicale e ambientale attraverso attività guidate da professionisti, unitamente a personale del servizio di sorveglianza del parco preposto al controllo. Le escursioni, sempre che nevichi e possano svolgersi con le ciaspole, sono state previste in orario diurno, evitando l’accesso alle aree sia nelle prime ore del giorno che in quelle pomeridiane, riducendo così ogni e qualunque forma di disturbo, curando che i gruppi siano limitati ad un massimo di 20 unità circa».

Luciano Sammarone

Sammarone, in risposta a Zunino, ha poi evidenziato che «l’organizzazione nel 2023, in occasione della prima edizione, ha presentato regolare screening di Vinca, ritenuto sufficiente in relazione alla tipologia di attività e valutato positivamente dall’ente. Le preoccupazioni dell'associazione circa l’esigenza di limitare il disturbo nelle aree di frequentazione dell’orso sono totalmente condivise dall’ente al punto che, proprio per questo, nel 2020 è stato adottato uno specifico provvedimento per la fruizione turistica, ancora oggi soggetto a critiche da parte di alcune associazioni che lo ritengono troppo restrittivo». Per il responsabile dell'associazione Wilderness «si è messa in dubbio che l'attività turistica sia compatibe per le parti che si potevano anche cambiare proprio avendo un occhio di riguardo alla difesa dell'orso marsicano». (e.b.)