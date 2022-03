"Liberate l'orso Juan Carrito": già raccolte mille firme

ROCCARASO. Mille firme raccolte in poche ore. E il numero tende a crescere tanta è l'attenzione rivolta verso Juan Carrito, l'orso confidente che era diventata una sorta di star a Roccaraso con le sue pacifiche incursioni e che due giorni fa è stato catturato e trasportato nell'area faunistica di Palena. Affinché venga lasciato di nuovo libero è scattata la petizione sulla piattaforma Change.org indirizzata al Parco nazionale della Maiella, al Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e al Comune di Roccaraso.

Le proteste sono iniziate dopo la decisione approvata dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dal ministero per la Transizione ecologica, di trasferire l’orso di 2 anni nell’oasi in provincia di Chieti. L’orso deve rimanere sotto osservazione, videosorvegliato nell’arco delle 24 ore e senza avere alcun contatto. In questo modo si dovrebbe abituare a non cibarsi più di rifiuti o di cibo degli umani, come fatto negli ultimi mesi, e a vivere in natura. Secondo i firmatari della petizione, però, l’orso dovrebbe essere rimesso in libertà e continuare a vivere tra le montagne abruzzesi. (e.b.)

