Nuovo colpo di coda dell'inverno da Domenica delle Palme

ABRUZZO. Confermato un peggioramento durante la domenica e giornate fredde ed invernali all'inizio della nuova settimana. Come successo il 26, 27 e 28 marzo il termometro crollerà per 3 giorni, dalla Domenica delle Palme fino a martedì 4 aprile, rimanendo sotto media fino alla Pasqua. Intanto però, prima di questo ennesimo colpo di coda invernale, le massime saliranno fino a 28 gradi in Sardegna e fino a 25°C in Sicilia, già dal pomeriggio di oggi. Un giovedì caldo e soleggiato al Centro-Sud. Avremo comunque una giornata gradevole e primaverile con minime in ulteriore leggero aumento. L'ultimo giorno di marzo vedrà il transito di un ciclone invernale dal Galles fino alla Danimarca con maltempo sul Centro-Nord Europa: la coda di questo fronte porterà un peggioramento anche sul settentrione italiano con qualche rovescio in spostamento da Ovest verso Est. Questo passaggio sarà piuttosto veloce. Sabato 1 aprile avremo sole e vento: in generale il tempo sarà comunque buono. La svolta è attesa per la Domenica delle Palme: in modo pressoché identico a quanto avvenuto la scorsa domenica 26 marzo, aria fredda scenderà dalla Scandinavia verso l'Italia: sono attese piogge sin dal mattino sulle regioni centrali, poi anche sul Nord-Est e verso il meridione nella seconda parte della giornata; la tempistica del peggioramento deve essere confermata, ma in generale avremo piogge più intense al Centro Italia e vento in intensificazione. La giornata peggiore dovrebbe essere lunedì 3 aprile, quando un vortice di bassa pressione, un ciclone molto profondo, causerà maltempo estremo al Sud e sul Medio Adriatico, con venti di burrasca su

gran parte dell'Italia. Lunedì notte è attesa anche la neve fino in collina sulle regioni centrali, specie adriatiche. Martedì

infine le minime potrebbero scendere ancora sotto zero, con locali gelate tardive al Centro-Nord; il maltempo si attarderà

al Sud per poi spostarsi verso Est, ma lascerà in eredità per le festività pasquali un freddo anomalo specie al primo mattino. Le temperature resteranno dunque fresche e sotto media per gran parte della Settimana Santa, seppur con una discreta probabilità di avere sole prevalente tra Pasqua e Pasquetta.