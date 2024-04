C'è il Giro d'Abruzzo, i divieti alle auto già da oggi / GUARDA DOVE E QUANDO

PESCARA. La città si prepara ad accogliere, domani, la prima tappa del Giro d’Abruzzo che nel Pescarese interessa anche Cepagatti, Pianella, Santa Teresa di Spoltore, Villa Raspa, Spoltore e Montesilvano Colle. E per consentire il passaggio dei ciclisti in sicurezza, già da oggi scattano i primi divieti.

Dalle 8 di questa mattina, stop alla sosta in piazza Duca, via Cavour.

Domani 9 aprile sono interdette piazza Duca degli Abruzzi, via Cavour, via Martiri di Cefalonia, via Nazionale Adriatica Nord – nel tratto compreso tra l'intersezione con la via de Gasperi a Montesilvano e l’incrocio con via Gioberti – via Gioberti e l’area parcheggio posta tra via Pasolini e via Castellamare Adriatico, (Naiadi), con orari diversi. E sempre domani, dalle 9 alle 20, chiude via Nazionale, da piazza Duca degli Abruzzi fino al confine con Montesilvano. Inoltre lezioni sospese nel plesso di via Cavour dell’istituto comprensivo 5, mentre dalle 8 alle 20, è aperto il Centro operativo comunale (Coc) che risponder al numero telefonico 085.4283400.

La prima tappa del Giro d’Abruzzo di domani va da Vasto a Pescara; la seconda da Alanno a Magliano dei Marsi; la terza da Pratola Peligna a Prati di Tivo; la quarta da Montorio al Vomano all’Aquila.

La competizione è trasmessa in diretta su Rai Sport e su Eurosport. In occasione dell’evento, la polizia locale di Pescara attiva il canale Whatsapp con i primi contenuti relativi alle modifiche alla viabilità delle strade interessate dal passaggio del Giro d’Abruzzo, la cui prima tappa si concluderà in piazza Duca degli Abruzzi. Per iscriversi al canale, CLICCA QUI.