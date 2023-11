"Chiamateci Popoli Terme", dal primo dicembre si cambia

POPOLI. Da Popoli a Popoli Terme, non solo nella sostanza, ma anche nella forma. La giunta comunale ha fissato, a partire dal prossimo 1 dicembre, la data di decorrenza della nuova denominazione comunale, dalla quale le istituzioni sovracomunali, provinciali, regionali e nazionali, saranno tenute a utilizzare il nome "Città di Popoli Terme". Sindaco e assessori lo hanno messo nero su bianco con apposita delibera.

"Non un cavillo burocratico, ma la conclusione di un percorso istituzionale per dare valore alla svolta identitaria" rimarcano dal Comune. L'iter per il cambio di denominazione si è chiuso con il via libera della Regione Abruzzo, resosi necessario dopo la consultazione popolare dello scorso 13 maggio nel corso della quale gli elettori avevano detto sì (1173 contro 226 no) al cambio del nome.

La giunta comunale, dovendo procedere all'intitolazione di un luogo alla memoria di Corradino D'Ascanio e avendo la necessità di chiudere il procedimento politico- amministrativo, ha fissato la data del primo dicembre per l'uso perentorio di "Città Popoli Terme".