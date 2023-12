Commercio on line, lo specialista di Amazon dall’Abruzzo a Chicago

PESCARA. Stavolta è 3PW Commerce, società leader nella fornitura di servizi completi per il mondo marketplace che affianca le aziende nella vendita dei propri prodotti su Amazon, ad aver fatto shopping: per questo Natale si è regalata una nuova sede operativa a Chicago.

Un passo fondamentale nella direzione della crescita internazionale dell’azienda di Pescara che, nata nel 2017, ha già alle spalle una storia di successi nella gestione di brand prestigiosi come AkzoNobel, Proraso, Brita, Didiesse (e oltre 60 altri grandi marchi) e ha già dimostrato la sua capacità di navigare con successo nelle acque agitate del commercio online. Ma anche una straordinaria opportunità per i brand italiani che aspirano a espandere la loro presenza sulle piattaforme americane, come Amazon, eBay e Walmart. Con un polo di uffici in Illinois e tre magazzini operativi strategicamente distribuiti tra Illinois, California e Florida, 3PW Commerce è posizionata in modo ideale per ottimizzare la logistica e l'efficienza di tutte le operazioni.

“Con questa infrastruttura siamo pronti a offrire servizi full service che coprono ogni aspetto delle vendite online, da Amazon a Walmart", dice Alessio Carrozza, direttore operativo di 3PW Commerce, "entro gennaio saremo già operativi sui mercati americani con la gestione di tre grandi brand italiani. La nuova sede a Chicago, però, è più di un semplice ufficio o magazzino: è un simbolo del nostro impegno a portare i brand italiani al centro del mercato americano”.

La gestione della nuova avventura a stelle e strisce è stata affidata ad Andrea Boscolo, un veterano del mercato americano, già general manager di Venture USA.