Confindustria riporta a Pescara il Festival dell'innovazione

PESCARA. Torna a Pescara il Festival nazionale dell'innovazione. L'iniziativa, alla sua decima edizione, si tiene venerdì 10 e sabato 11. E' promossa dalla sezione Servizi innovativi di Confindustria Chieti Pescara (con il patrocinio di Comune di Pescara, CCIAA Chieti Pescara, FIRA Spa, Finanziaria Regionale Abruzzese, Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili e Ordine degli ingegneri di Pescara).

InnovAzioni di Confindustria Chieti Pescara significa 48 ore dedicate all’innovazione. Gruppi di studenti universitari si sfidano nella gara di idee InnovAtion Hackathon, piccole e medie imprese, startup e spinoff universitari presentano i loro progetti al contest Campioni di InnovAzioni, imprenditori, divulgatori scientifici, visionari e testimonial d’eccezione si confrontano sui grandi temi dell’innovazione del presente e del futuro.

“Quest’anno sono pervenute oltre 60 candidature di progetti innovativi da tutta Italia", dice il coordinatore dell'iniziativa Cristiano Fino, "per il Contest “Campioni di Innovazione”, 24 le best practice ammesse alla finale dalla Commissione di valutazione dopo una difficile selezione. Con questo evento portiamo Pescara al centro del mondo dell’innovazione. In 10 anni abbiamo presentato 276 Progetti Innovativi, 24 Campioni di InnovAzioni Grandi Aziende, 21 Innovation Speakers (dal 2022) e nelle precedenti 9 edizioni abbiamo premiato 27 Campioni di InnovAzioni PMI e 15 Campioni di InnovAzioni Start-Up".

"Durante la finale di venerdì pomeriggio", continua, "ascolteremo casi innovativi nei settori d’impresa più diversi: hospitality e turismo 4.0, intelligenza artificiale applicata ai gestionali, all’agricoltura alla pesca e all’allevamento, business matching, controllo predittivo per efficientamento dell’energia sostenibile, app per il welfare in azienda, l’ottimizzazione dei trasporti cittadini, per la moda e il design; e ancora benessere animale, sensibilizzazione alla sostenibilità in azienda, il metaverso per il gaming e per la socializzazione, IoT per ridurre i consumi di acqua e ottimizzare il riciclo dei rifiuti, l’alimentazione etica, la stampa 3d, sonde stratosferiche per le missioni spaziali, il biorisanamento da inquinanti.”

Moderatrice d'eccezione dell'evento sarà Paola Catapano, divulgatrice scientifica e responsabile dei contenuti editoriali per la comunicazione al Cern di Ginevra.

Tra gli ospiti Giammaria de Paulis, imprenditore e divulgatore scientifico, Giuseppe Biffi, Head digital enterprise discrete Siemens, Andrea Ciucci, Pontificia Accademia per la Vita – Segretario generale Fondazione Vaticana RenAIssance per l’Etica dell’Intelligenza Artificiale, Irene Di Deo, ricercatrice senior Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano, Vincenzo Di Nicola, imprenditore digitale ed esperto di intelligenza artificiale, Maurizio Gobbi, capo allenatore di pallanuoto nella Federazione Italiana Nuoto, Alessandra Luksch, direttore dell’Osservatorio Startup Thinking School of Management del Politecnico di Milano, Marta Bertolaso, docente di Filosofia della Scienza e Sviluppo Umano all'Università Campus Bio-Medico di Roma, Alessandro Lorenzano, Head of Sales Excellence Center Mercuri International Italia, Ezio Previtali, INFN Gran Sasso Laboratory Director, Paolo Attivissimo, giornalista informatico e cacciatore di bufale, Barbara Beltrame Giacomello, vicepresidente Confindustria con delega all'Internazionalizzazione.

Sabato 11 ad aprire i lavori è il presidente di Confindustria Abruzzo Silvano Pagliuca: “Se c’è una cosa che i periodi di incertezza e transizione sembrano insegnare", dice Pagliuca, "è che l’innovazione diventa il principale modo per superare le difficoltà. Vi aspettiamo: faremo il pieno di nuove idee e relazioni di valore, per vincere insieme questa sfida".