Dalla Provincia arrivano 3,5 milioni per l’accesso al Voltigno

PESCARA. La Provincia ha ottenuto un finanziamento regionale, all’interno dei Fondi del Piano Sviluppo e Coesione, di 3,5 milioni per la valorizzazione dell’accesso all’area del comprensorio del Voltigno. L’intervento verrà realizzato sulle strade provinciali già esistenti e su alcune arterie dei comuni di Villa Celiera, Civitella Casanova e Carpineto della Nora per un totale di circa trenta chilometri. L’Ufficio tecnico della Provincia nei prossimi giorni incontrerà i sindaci delle tre città, con i quali stipulerà una convenzione specifica, per effettuare gli interventi su strade provinciali di competenza comunale, al fine di procedere con un intervento organico. Inoltre è intenzione della Provincia di Pescara coinvolgere anche l’ente Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, per condividere la progettazione.

“Ringrazio la Regione Abruzzo – afferma il presidente De Martinis – per il finanziamento ricevuto, il più importante finora stanziato per la viabilità dell’area del Voltigno, tra i luoghi più belli della nostra provincia. L’area è un piccolo gioiello incastonato nel Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, da secoli patria di pastori e pecore, dove si respira un’atmosfera che sa di tradizioni e natura selvaggia. L’intervento permetterà di adeguare gli standard normativi sulla viabilità sulla Strada Provinciale 32 oltre che per risolvere l’annoso problema del dissesto idrogeologico. Con la riqualificazione di queste arterie punteremo ancora meglio sulla valorizzazione paesaggistica di un territorio inserito nei bacini sciistici della Regione Abruzzo, in particolare per lo sci di fondo”.

Soddisfatto il consigliere provinciale Augusto Recchia, che ha seguito da vicino l’iter del finanziamento: “Il tipo di intervento sarà utile per riqualificare e sistemare anche le scarpate attraverso la realizzazione di gabbionate e opere di ingegneria naturalistica. Inoltre, si provvederà al rifacimento del fondo stradale e al posizionamento di barriere e della segnaletica orizzontale e verticale lungo tutto il tracciato del territorio da Vestea a Villa Celiera fino al Voltigno e al territorio di Vado di Focina. L’intervento verrà esteso anche al tracciato comunale che dal Voltigno scende fino all’abbazia benedettina di San Bartolomeo situata a Carpineto della Nora. Attualmente l’intervento è in fase di progettazione, a cura del settore tecnico della Provincia, guidato dall’ingegnere Marco Scorrano, il progettista dell’intervento è l’architetto Massimo Macrini, il rup il geometra Mauro Di Blasio. A settembre firmeremo la convenzione con la Regione per i fondi e a gennaio l’ufficio tecnico provvederà ad effettuare la gara per appaltare l’intervento che dovrebbe iniziare nella primavera del 2025, mentre la fine dei lavori è prevista entro il 2026”.

