Festival dannunziano a Pescara, salta il concerto di Vecchioni

PESCARA. Al Festival dannunziano salta il concerto di Vecchioni previsto per questa sera. Lo fa sapere l'organizzazione parlando di indisponiibilità dell'artista. Confermato invece il resto degli appuntamenti con Giordano Bruno Guerri, che presenta in anteprima a Pescara la sua ultima fatica editoriale dannunziana, e Alessandro Preziosi accompagnato dal Conservatorio ‘d’Annunzio’.

Oggi, giovedì 7 settembre, il Festival si apre alle ore 10.30 con le partite della terza giornata del Torneo di Calcio Under 15 dello Scudetto Cup: per il Girone A si gioca al Campo San Marco di Pescara, la perdente della seconda giornata incontra la squadra del Paris Saint Germaine; per il Girone B si gioca allo stadio di Montesilvano dove la perdente della seconda giornata incontra la Roma.

Alle 17 all'Aurum – Sala Europa – c'è il xonvegno Scudetto Cup ‘Il Vate e lo Sport: Mens sana in corpore sano’, con Giordano Bruno Guerri, Leonardo Paloscia, primario del reparto di Cardiologia dell’ospedale civile di Pescara, il primario del reparto di Ematologia Patrizia Accorsi, il pallavolista Valerio Vermiglio e i vertici delle società protagoniste del Torneo.

Alle 18 – Aurum, Sala Tosti – presentazione del libro ‘La seduzione della leggerezza. Tre sguardi eccentrici su d’Annunzio’ di Paolo Lagazzi (Edizioni Mondo Nuovo) e con l’autore, Massimo Pamio.

Alle 18.45 – Aurum, Sala d’Annunzio – presentazione del libro ‘d’Annunzio. La vita come opera d’arte’ con l’autore Giordano Bruno Guerri, presidente del Vittoriale.

Alle 21 – Teatro d’Annunzio ­– c'è Alessandro Preziosi in ‘Il piacere di essere d’Annunzio, poesia e canzone d’autore’, con l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio ‘d’Annunzio’ di Pescara diretta dal maestro Angelo Valori: Sempre alle 21 ma all'Aurum – Sala d’Annunzio – c'è lo Spettacolo ‘Megatrend – Le forze che stanno cambiando il mondo’ con Giancarlo Orsini.