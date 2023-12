Muore a 41 anni, testimonial della malattia e della terapia cannabis

PESCARA. Cordoglio e commozione sui social per la morte di Ornella Masola, un sorriso eterno di 41 anni pieni di vita malgrado la malattia che la inseguiva da dieci anni. Ornella era originaria di Napoli, ma ha vissuto in diverse città d’Italia e della Spagna, facendo sempre scalo a Montesilvano, dove era residente nel quartiere di Santa Filomena. I funerali si svolgono alle 15,30 nella parrocchia della Visitazione, in via Dalla Chiesa, a Pescara.

Ha dimostrato la sua voglia di vivere e di viaggiare fino alla fine, lanciando sui social messaggi di speranza anche per chi viveva la sua stessa situazione. Aveva lavorato per anni a Ibiza, nel settore dell’accoglienza e delle discoteche, per poi rientrare in Italia e fare carriera come sales advisor in diverse catene di abbigliamento.

La speranza per lei, era arrivata da un particolare protocollo sperimentale a base di cannabis in cui credeva. Una strada che per Ornella sembrava poter rappresentare la svolta per bloccare la malattia e, per questa ragione, la donna aveva iniziato una vera e propria campagna di sensibilizzazione sui social network e attraverso dei flash mob, raccontando la sua malattia e i suoi progressi, senza mai perdere il sorriso. Ed è proprio grazie a questo entusiasmo e al suo attaccamento alla vita che nel 2022, per qualche mese, Ornella si è trasferita in Spagna, come raccontava sui social.

Negli ultimi mesi, invece, la situazione era precipitata e Ornella era tornata in Abruzzo dove si è spenta nell’hospice di Pescara. (a.l.)

