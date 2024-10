Studenti attori con gli over 65

PESCARA. Gli studenti del liceo “G. Marconi” di Pescara e del liceo classico “G.B. Vico” di Chieti e gli over 65 diventano attori con il laboratorio teatrale “Recitiamo insieme”. L’attività è stata ideata dall’Associazione “Domenico Allegrino”Odv (capofila) nell’ambito del progetto “Insieme Oltre,” finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dalla Regione. Giovani e pensionati, sotto la guida dell’attrice e regista Annalica Bates Casasanta di Fonderie Ars e del regista Antonio Tucci, stanno apprendendo tecniche base della gestione del corpo, della voce e delle emozioni in una serie di incontri che si tengono negli istituti scolastici. Il percorso si concluderà con due mini-rappresentazioni teatrali che verranno portate in scena giovedì 31 ottobre, in occasione della manifestazione conclusiva del progetto.

“La performance degli studenti del liceo Marconi e degli anziani sarà incentrata sulla follia della guerra – spiega Antonella Allegrino, direttrice di progetto – La tematica è stata scelta in seguito a una visita guidata che studenti e over 65 hanno fatto nelle cantine di Palazzo Tilli di Casoli (Chieti), che furono una delle sedi dei campi di internamento fascista durante la Seconda Guerra Mondiale. Nell’occasione i ragazzi, oltre a conoscere la storia degli internati, hanno ascoltato le testimonianze di alcuni anziani sulle condizioni di vita durante la guerra. La performance degli studenti del liceo Vico e degli over 65 sarà ispirata alla visita guidata al Museo delle Genti d'Abruzzo di Pescara. Nell’occasione, gli anziani hanno raccontato ai giovani i ricordi della loro infanzia e della gioventù, usi e costumi del passato che sono stati rielaborati per essere portati in scena. L’attività teatrale trasmette entusiasmo sia agli over 65 sia ai giovani, che interagiscono per recitare e, allo stesso tempo, socializzano e si scoprono reciprocamente”.

Il progetto “Insieme Oltre” tocca i territori di Pescara, Chieti e Casoli. I beneficiari sono giovani e anziani. È stato ideato ed è coordinato dall’Associazione “Domenico Allegrino” Odv di Pescara, che ha come partner l’Associazione “Meridiani Paralleli” di Chieti, l’Aps “Il sogno di Benny Gio” di Pescara, l’Avis comunale di Francavilla al Mare (Chieti) e come collaboratori i Comuni di Pescara e Casoli, il liceo “G. Marconi” di Pescara e il Convitto nazionale “G.B. Vico” di Chieti.