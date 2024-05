Su Rete8 torna Traguardo Lavoro

PESCARA. Offerte e richieste di lavoro questa sera in diretta tv. L'appuntamento è con Traguardo Lavoro alle 20,25 su Rete8, conduce Andrea Mori con la regia di Danilo Cinquino. Traguardo Lavoro è in sinergia con il Centro e si occupa di offerte e richieste occupazionali, concorsi pubblici con date, scadenze e contatti, in Abruzzo e Molise.

In studio dirigenti e rappresentanti di grandi aziende, piccoli imprenditori, esercenti, professionisti che illustrano le posizioni aperte, i profili e i requisiti.

Nella trasmissione di questa sera, Traguardo Lavoro torna a occuparsi dei posti e quindi delle opportunità aperte nel settore turistico e della ristorazione. Dopo aver affrontato il tema dei profili che non si trovano e che quindi restano scoperti nelle attività lungo la costa, Traguardo Lavoro fa tappa in montagna dove esiste, anche qui, difficoltà nel reperire personale. In studio poi rappresentanti della Regione che spiegano a che punto è il nuovo Programma Gol per formazione e occupazione di disoccupati. Quindi le opportunità all’estero, con le richieste in particolare di candidati italiani e i percorsi agevolati previsti da Eures Abruzzo, Rete europea per il lavoro.

Spazio all'offerta di lavoro della settimana da parte dei Centri per l’impiego e, in anteprima, alle pagine dell’Inserto Lavoro che esce di martedì sul quotidiano il Centro.



Per l’invio di offerte, candidature, video-candidature, richieste di partecipazione o di informazioni, scrivere a traguardolavoro@rete8.it

Numero diretta Rete8: 0871.5873230. Le puntate di Traguardo Lavoro sono anche su YouTube Rete8.