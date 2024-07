Campagna abbonamenti 2024/25 del Pescara, info e prezzi

PESCARA. La campagna abbonamenti della Pescara Calcio inizia oggi, martedì 16 luglio, con una fase di prelazione, riservata in esclusiva ai possessori dell’abbonamento nella scorsa stagione 23/24.

Lo comunica la società Delfino 1936 spiegando che sarà possibile esercitare tale prelazione sottoscrivendo l’abbonamento per il prossimo campionato Serie C Now, Girone B, da oggi e fino a martedì 30 luglio 2024, nel nuovo The Official Pescara Store (orario del punto vendita, dal martedì alla domenica, 10-13 e 16,30-20,30), online sul sito ciaotickets.com e presso tutti i punti vendita d’Abruzzo affiliati a Ciao Tickets (link qui per consultarli https://www.ciaotickets.com/it/punti-vendita/elencotestuale).

Per esercitare la prelazione basterà presentare alla cassa (o compilare il form richiesto in caso di acquisto online) la fidelity card dello scorso campionato, anche nel caso fosse nel frattempo scaduta, unitamente ad un valido documento di identità.

Al momento dell’acquisto verrà rilasciata una ricevuta provvisoria in formato digitale, via email: con la stessa, prima dell’inizio del campionato e a partire da una data che verrà comunicata in seguito, sarà possibile ritirare, esclusivamente presso il The Official Store di Via Carducci, 69, la tessera valida per l’ingresso allo stadio per i 19 eventi casalinghi del Delfino nel girone B della Serie C Now 2024/25. La vendita libera avrà inizio mercoledì 31 luglio, alle ore 10,00.

La società biancazzurra precisa che il periodo di diritto di prelazione, in vigore soltanto nelle date sopra citate, offre come esclusiva la possibilità di mantenere il proprio posto o di cambiarlo in anticipo rispetto alla vendita libera: dal 1 agosto decadrà infatti il diritto di prelazione sul posto ma, per offrire un vantaggio in più ai nostri fedelissimi, sarà comunque possibile ottenere la scontistica dedicata anche sottoscrivendo l’abbonamento oltre tale termine.

Tale agevolazione, infatti, resterà in vigore sino all’ultimo giorno delle vendite, al momento previsto indicativamente per la fine di Agosto. Si precisa infine che la data esatta di chiusura della Campagna Abbonamenti 2024/25 sarà comunicata dopo la definizione dei calendari ufficiali di Lega Pro, Girone B. La nuova tariffa Scuola Calcio Exclusive Pack (che potrà essere utilizzata solo ed esclusivamente presso il The Official Store di via Carducci 69) permetterà ai genitori/nonni dei nostri piccoli tesserati, per un massimo di 2 componenti a nucleo, di ottenere una fantastica promozione scontata del 50%, limitatamente al settore di Tribuna Adriatica: una promo che si stringe attorno alle famiglie, permettendogli di risparmiare e al tempo stesso di riempire uno dei settori popolari dello stadio.

Confermata la tariffa Family, limitatamente per chi l’ha già sottoscritta per lo scorso campionato. Anche per questa stagione, la categoria Ridotto, sia per gli abbonamenti che per i biglietti, sarà riservata agli over60, under18, donne e tutti i diversamente abili iscritti ai seguenti enti convenzionati: ENS, UNMS, ANIMC, ANMIL, ANMIG