Coronavirus: chiudono i campionati di rugby e basket

PESCARA. Si fermano i campionati di rugby e basket. Il consiglio federale della federazione italiana Rugby ha deliberato la sospensione definitiva della stagione 2019/2020. Decisione che vale per tutti i campionati dove sono impegnate le squadre abruzzesi, dalla serie A alla serie C, e in tutti i campionati élite, interregionali e regionali di ogni ordine e grado dalla U18 fino al minirugby. La decisione del consiglio determina la mancata assegnazione dei titoli di campione d'Italia previsti dai regolamenti e, al tempo stesso, di tutti i processi di promozione e retrocessione. La ripresa dell'attività domestica per la stagione 2020/21 sarà successivamente normata dal consiglio e comunicata al movimento.Decisione che non ha precedenti nella storia del rugby italiano, dal secondo dopoguerra a oggi. Basket. Stop anche ai campionati regionali di basket. Una lettera del presidente federale Gianni Petrucci ha ufficializzato la decisione di anticipare la chiusura della stagione sportiva 2019/2020 per tutte le attività organizzate dai comitati regionali, a partire dal minibasket, passando per le giovanili fino ad arrivare ai senior, sia per la femminile che per la maschile. In Abruzzo, tante le squadre interessate dal provvedimento: per la serie B femminile Magic Chieti, Antoniana Pescara e Panthers Roseto; nel maschile, in C Gold Magic Chieti, Lanciano e Vasto, mentre in C Silver il Nuovo Basket Aquilano, Pallacanestro Farnese, l’Olimpia Mosciano, Antoniana Pescara, Pescara Basket, Pallacanestro Pescara 1976, Nuova Pallacanestro Silvi la Tasp Teramo, Torre Spes, più le molisane Air Termoli ed Airino Termoli.

