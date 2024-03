Il Pescara riprende la Carrarese in un finale pirotecnico: 2-2

PESCARA. Un rigore di Merola (13° centro) e la zampata di Pierno all’ultimo respiro salvano il Delfino in casa contro la Carrarese. La squadra toscana, che era scappata avanti dopo 2′, in pieno recupero gela l’Adriatico dopo il pari, ma viene fermata dall’orgoglio biancazzurro. E’ il primo pareggio del 2024 per il Pescara. Bucaro cambia tutto e se la gioca con il 3-5-2, ma la squadra ci mette tempo a metabolizzare la novità e, nel frattempo, i toscani approfittano trovando il vantaggio e sprecano malamente un paio di chance clamorose per chiudere i conti.

Nel primo tempo poco più del nulla per il Pescara, che prende gol, fatica a reagire, rischia il tracollo e alla fine si fa notare solo dalla punizione di Tunjov prima dell’intervallo. Ma ha un merito la squadra d Bucaro: non crollare e restare viva.

Nella ripresa, cambia assetto il tecnico siciliano e alza il baricentro. Il Pescara diventa bello da vedere, chiude i toscani e merita di sbloccarsi. Lo fa solo nei minuti finali, sfruttando un atteggiamento rinunciatario degli ospiti che si mettono a cinque in difesa. Arriva il rigore di Merola e tutto sembra finire così. Invece… i toscani sfruttano la marcatura leggera e imperdonabile di Mesik su Finotto e tornano avanti nel recupero. Ma stavolta il cuore del Delfino batte forte: ultimo assalto e pari meritato di Pierno.

Partita iniziata.

2′ p.t. GOL CARRARESE! Cross di Capello dalla destra, Della Latta libero nell’area piccola d’incornare e bucare Plizzari, che prova a metterci una pezza ma non evita il gol.

Fine primo tempo.

Inizio secondo tempo.

42' s.t. RIGORE PER IL PESCARA! GOL! Merola dal dischetto realizza.

PESCARA - CARRARESE 2-2 LIVE

PESCARA (3-5-2): Plizzari; Brosco, Pellacani, Di Pasquale (dal 1' s.t. Mesik), Floriani, Aloi, Squizzato, Tunjov, Milani; Merola, Cuppone. A disp: Gasparini, Profeta, Pierno, Moruzzi, Brosco, Staver, De Marco, Dagasso, Franchini, Masala, Accornero, Cangiano, Capone. Allenatore: Bucaro.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Illanes, Coppolaro, Imperiale; Zanon, Schiavi, Della Latta, Cicconi; Capezzi, Finotto; Capello. A disp. Mazzini, Tampucci, Coppolaro, Cerretelli, Boli, Grassini, Zuelli, Della Latta, Belloni, Di Matteo. Allennatore: Calabro.

Arbitro: Delrio di Reggio Emilia.

Reti: 20 p.t. Della Latta (C); 42' s.t. Merola (P, rig.), 47' s.t. Finotto (C), 50' s.t. Pierno (P)

Note: ammoniti Milani (P), Di Pasquale (P), Della Latta (C), Imperiale (C); angoli 0-1; recupero 3' p.t.