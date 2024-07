L’arbitro Camplone rischia di salutare la serie A 

PESCARA. Tempo di bilanci anche per gli arbitri di calcio. Si tirano le somme della stagione, a livello sia regionale sia nazionale. Poi, in settimana, l’Aia diramerà l’elenco dei tesserati promossi e bocciati e comunicherà gli organici per la prossima stagione agonistica. Per quanto riguarda l’Abruzzo va detto che il comitato regionale presieduto da Giuseppe De Santis (Avezzano) è stato confermato e resterà in carica per il prossimo biennio. E, come al solito, gestirà gli arbitri, gli assistenti e gli osservatori dei campionati regionali di calcio e futsal.

L’altra notizia preminente è la dismissione (termine tecnico che equivale a bocciatura) dall’organico di serie A di Giacomo Camplone di Pescara. L’arbitro era stato promosso nel 2019. Erano i tempi di Nicchi. È stato il primo arbitro pescarese a raggiungere la massima serie dopo 60 anni. Nell’ultima stagione non ha convinto fino in fondo Rocchi e dovrebbe lasciare l’organico della serie A e B. In compenso dovrebbe salire l’arbitro Gabriele Scatena di Avezzano dalla Lega Pro, entrando così nel gruppo elite dei fischietti italiani. Non ci dovrebbero essere sorprese nell’elenco degli arbitri promossi dalla regione, quei fischietti utilizzati in Eccellenza nell’ultima stagione e che saranno designati fuori regione prima di essere stabilizzati in serie D.

Nell’elenco ci dovrebbero essere i nomi di Nico Pellegrini di Teramo, Antonio Diella di Vasto e Pietro Sivilli. Per quanto riguarda gli assistenti salgono Abruzzo Federico Cocco di Lanciano, Gianmarco Cocciolone dell’Aquila, Federico Ameli di Teramo, Steven Terrenzi di Pescara. Tra gli osservatori promossi Nicola Petrosemolo di Lanciano e Roberto Di Pietrantonio di Teramo. Due gli arbitri di calcio a 5 che saliranno a livello nazionale, ovvero Baldassarre di Vasto e Matteo Ferrante di Pescara. A livello interregionale ci dovrebbero essere le seguenti novità: il fischietto Ciro Aldi di Lanciano dalla Can D alla Lega Pro; gli assistenti Giuseppe Bosco di Lanciano e Fabio D’Ettorre di Avezzano dalla Can D alla Lega Pro. Nella lista degli assistenti dismessi dalla Lega Pro potrebbero esserci anche Alessio Miccoli di Lanciano e Fabio Dell’Arciprete di Vasto. Condizionale d’obbligo, perché si tratta di anticipazioni in attesa di conferme nel corso del fine settimana. (r.c.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA.