L'ex Pescara Bergodi positivo al Coronavirus in Romania

PESCARA. L'ex calciatore e allenatore del Pescara Cristiano Bergodi è risultato positivo al Coronavirus ed è in isolamento in Romania. Secondo i media locali Bergodi, che oggi è allenatore dell’Universitatea Craiova, è ricoverato in ospedale e le sue condizioni non sono preoccupanti. E' in attesa di fare i consueti controlli di rito: respira normalmente, ma ha un po’ di febbre alta.

La notizia ha fatto presto il giro nel mondo del calcio e sui social sono tanti i tifosi che manifestano vicinanza e solidarietà a Bergodi augurandogli una repentina guarigione. «Forza Cristiano vinci anche questa battaglia» è ad esempio uno dei tanti i messaggi che i tifosi della Lazio squadra in cui Bergodi ha raccolto il massimo dalla sua carriera di giocatore come ex difensore e capitano biancoceleste.

