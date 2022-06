Pescara, l’ora dei rinforzi: Angeli e Merola 

PESCARA. In attesa della firma di Alberto Colombo e della presentazione prevista per giovedì, l’uomo mercato Daniele Delli Carri continua sotto traccia a portare avanti trattative importanti per la costruzione del nuovo Pescara. Sarà un mix di giovani e di giocatori esperti per cercare di rendere competitiva una squadra che nell’ultima stagione ha deluso e non poco.

Con molta probabilità andrà scelto un nuovo portiere perché per il 20enne Alessandro Sorrentino c’è l’interesse della serie A. Monza e Salernitana hanno chiamato il suo agente Simone Pepe e il Cagliari è stato sorpassato. L’ex attaccante della Juventus, ora procuratore, ha confermato tutto. «Dopo l’ottima stagione che ha fatto», ha detto Pepe, «è normale che ci sia tanto interesse per Sorrentino. Se andrà via di sicuro da Pescara? Questo non posso dirlo ma sia il Monza che Morgan De Sanctis (ds Salernitana, ndc) mi hanno parlato del ragazzo».

Con la chiamata della A resta dunque difficile pensare ad un altro anno in biancazzurro per il portiere cha ha sostituito Di Gennaro dopo l’infortunio e che ha tenuto in panchina un giocatore esperto come Iacobucci. A proposito di Iacobucci, qualche giorno fa, ai microfoni del Centro, ennesima dimostrazione d’amore del portiere pescarese doc che vorrebbe restare in biancazzurro, ma ad oggi nessun segnale concreto da parte del ds Daniele Delle Carri e il portiere nei prossimi giorni potrebbe anche trovare una squadra in B.

Rinforzi in difesa e centrocampo. Sono tre al momento le trattative vere e proprie avanzate dal ds biancazzurro, che verrà presentato giovedì insieme con il tecnico Colombo. All’Imolese è stato chiesto il difensore classe 2002 Matteo Angeli, 7 reti segnate in stagione. Angeli ha molto mercato ma Delli Carri ha un canale privilegiato con il presidente dell’Imolese. La proposta del Pescara è quella di un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni. A centrocampo il tentativo è stato fatto con Igor Radrezza della Reggiana. Il calciatore è ancora legato contrattualmente alla squadra emiliana e ha uno stipendio elevato. Se dovesse arrivare una buonuscita, Delli Carri ha pronto un triennale.

Bomber nel mirino. Per quanto riguarda l’attacco trattativa avviata con Davide Merola, 22 anni, che nell’ultima stagione si è messo in luce con il Foggia di Zeman. Il suo nome sembrava legato al ritorno del boemo in panchina, ma il profilo piace tanto anche a Colombo e Delli Carri. Il Pescara ha parlato con l’Empoli, club che detiene il cartellino dall’attaccante, e l’operazione si può fare.

Mercato in fermento. Con il terzino Tommaso Barbieri della Juventus Under 23 il Pescara è a buon punto, mentre è difficilissimo se non impossibile arrivare ai difensori Federico Bergonzi della Feralpi e Mateo Arena del Monopoli. Il difensore centrale avuto da Colombo in Puglia ha realizzato 5 reti ed è corteggiato dalla Spal. Difficilissimo anche ottenere il sì del Monopoli per l’esterno Abdoul Guiebre. Il Pescara ha fatto anche un sondaggio per Luca Iotti, centrale difensivo classe 1995 sempre presente con l’Ancona nell’ultima stagione. Francesco Vassallo, centrocampista del Monopoli, è un uomo fidato di Colombo ma non rientra nei piani di Delli Carri.

La lista degli attaccanti. Samuele Spalluto resta un obiettivo, Gabriele Gori un sogno già inseguito la scorsa estate. I due sono di proprietà della Fiorentina e il Pescara ne ha parlato con la dirigenza viola. Aspettano una chiamata dalla B e Delli Carri vigilerà la situazione. Un profilo interessante per caratteristiche è quello di Emilio Volpicelli, classe 1992, 27 gol segnati nelle ultime due stagioni tra Viterbese e Matelica. Colombo apprezza tantissimo Cosimo Patierno fresco di rinnovo con la Virtus Francavilla. Il Pescara un tentativo lo farà.

Il ritiro. Sarà sempre Palena la sede del ritiro biancazzurro. La data dovrebbe essere quella del 15 luglio con le visite e il raduno previsti per il 14 in città prima della partenza. Dopo due settimane di lavoro, i biancazzurri torneranno al Delfino Center e allo stadio Di Febo di Silvi per ultimare la preparazione in vista di Coppa Italia e campionato

Enrico Giancarli