Pronti, via! Tutti in pista sulle Svolte di Popoli. Ma è una gara virtuale

PESCARA. Una consolle o un pc di media potenza e almeno un volante per mettersi alla prova e lanciarsi in sfide virtuali di automobilismo. E' l'ultima passione in ordine di tempo che si sta diffondendo _ e una spinta in questo senso è arrivata anche senz'altro in occasione del lockdown per il covid - in Abruzzo sui social e non solo. Grazie anche a un evento a cui partecipano decine di "piloti" e che ripercorre il tracciato di una famosa cronoscalata come quella della Svolte di Popoli.

Le gare virtuali di automobilismo fanno parte della sempre più grande famiglia degli E-Sport. Chi partecipa assicura che l’adrenalina e le emozioni che si provano in gara sono del tutto assimilabili alla realtà. E molti sono i piloti veri che corrono in questi campionati pronti a testimoniare che la tensione è uguale a quella provata nelle competizioni reali. E numerose sono anche cle fabbrice di automobilismo, F1 in primis, che allenano i piloti e provano le innovazioni su sofisticati simulatori di guida prima di poggiare gli pneumatici sull’asfalto.

Oggi per ogni campionato reale ne esiste uno parallelo virtuale con un regolamento ufficiale che ne disciplina lo svolgimento e dove anche le case automobilistiche sono impegnate con i loro piloti. Non a caso la stessa Aci ha istituito una licenza specifica di concorrente/conduttore per questa nuova disciplina. E a Pescara, città dove grazie a Coppa Acerbo, Circuito di Pescara, Rally d’Abruzzo e Svolte di Popoli si sono scritte pagine importanti sulla storia delle corse, c'è uno dei centri dell’Automobile Club d’Italia più attivi nel settore degli E-Sport. Il responsabile è Andrea Berardi, appassionato di nuove tecnologie, nonché Sim Racer impegnato con una Ferrari nel campionato italiano virtuale di categoria GT3.

Pronti, via! E così questa sera a partire dalle 21,30 e domani (26 ottobre) sera parte la Cronoscalata Svolte di Popoli, organizzata da Modders squadra cose, sulla piattaforma di simulazione assetto corsa, prova valida per il Campionato velocità montagna. Tracciati e vetture sono riprodotti il più possibile vicini alla realtà. Il campionato ha al suo attivo circa 180 iscritti, 140 dei quali si stanno sfidando nell’attuale campionato di 6 gare di cui la classica abruzzese ne è la seconda prova. I piloti, connettendosi simultaneamente sul server da ogni parte d'Italia si danno battaglia sul filo dei centesimi di secondo. Notevole è infatti l’impegno mentale necessario per guidare al limite queste vetture. E scorrendo i tempi delle classifiche ne si ha conferma.

Tra gli abruzzesi impegnati in questo evento c'è Massimiliano Setta, su Honda Civic TypeR di classe RS2000, promotore insieme a Giuseppe Rossi del Trofeo Autoepi. Mentre Sandro Pescara (studioso di storia dell’automobilismo), Adamo Zaino (organizzatore della Svolte di Popoli reale) e Roberto Chiavaroli (plurititolato pilota) sono ospiti durante le diretta trasmessa sui canali Facebook. Proprio Giuseppe Rossi ex pilota di rallies e componente della famiglia titolare del gruppo di concessionarie Autoepi, si è lanciato in questa sponsorizzazione pionieristica.

L'evento può essere seguito on line sulle pagine Facebook di: MODDERS SQUADRA CORSE www.facebook.com/ModdersSquadraCorse QUELLI DELLE SVOLTE www.facebook.com/groups/54642859259 AUTOEPI HONDA www.facebook.com/AutoepiHonda