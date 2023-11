Turno infrasettimanale: Chieti ko contro l'ultima, L'Aquila rialza la testa

CHIETI. La serie D oggi è scesa in campo per la 9a giornata di andata. Risultati agli antipodi per Chieti e L'Aquila in trasferta. I neroverdi ko in Molise contro l'ultima in classifica Vastogirardi (1-0) al termine di una bruttissima prestazione, che ha mandato su tutte le furie i tifosi al seguito (colloquio a fine gara con Chianese e i suoi giocatori).

Il dg Sartiano: "Ci scusiamo con i tifosi che hanno fiducia in noi e ci seguono, in 97' non abbiamo avuto un'occasione verso la porta avversaria. E' una questione mentale più che tecnica, dobbiamo essere tutti grintosi e umili dal primo all'ultimo minuto. Queste qualità ci sono mancate. Riflessione? Per com'è andata la partita sì, facciamo tesoro di quanto successo oggi e pensiamo al Fossombrone. I tifosi? Non sono contenti. Sono appassionati e, dopo una partita in cui non abbiamo creato nulla per fare risultato, hanno ragione. Sono dispiaciuto per loro e per la società", ha detto in diretta a Rete8 il dirigente neroverde.

I rossoblu invece rialzano la testa, corsari a Fano con tanta sofferenza, ma con una prova di carattere: 1-2 per i ragazzi di Epifani, che salgono a 14 punti e si riavvicinano alla zona play-off. Un gol per tempo, con Galesio e Angiulli, e le giuste direttive del tecnico, le chiavi del successo.

Vittoria pesante in zona promozione al Dei Marsi: l'Avezzano batte in rimonta la corazzata Campobasso 2-1 (gol di Senesi e Forte).

Colpo esterno per il Notaresco (0-1, gol di Marranconi) in casa dello United Riccione. Bruno porta a sei la striscia di risultati utili consecutivi e sale a -1 dalla zona play-off.

Marsicani e teramani a 15 punti, solo uno in meno del Chieti, quinto in classifica a quota 16.

Domenica pomeriggio si torna in campo: Chieti - Fossombrone, L'Aquila - Sora, Notaresco - Samb e Matese - Avezzano le partite della abruzzesi.