Acquista un trattore sul web, paga, scopre che è una truffa

TERAMO. Ritiene di ave aquistato un trattore su un sito internet e invece scopre che è stato truffato. Alla fine la polizia riesce a risalire al presunto truffatore e denuncia un calabrese (di Reggio Calabria) di 53 anni.

La storia inizia un mese fa quando un cittadini residente in provincia di Teramo trova su un sito internet “e-commerce” un trattore agricolo in vendita per 3500 euro, più le spese di spedizione. Contatta l'uomo dell'annuncio e si mette d'accordo. Quest'ultimo riesce in un primo momento anche a convincerlo ad acquistare gli accessori per lavorare il terreno da abbinare al mezzo agricolo, in cambio di un ulteriore bonifico di 500 euro.

Come da copione, la vittima versa i 3.500 euro su un conto corrente bancario inviando conferma ad un numero di telefono per il tramite di whatsapp. Ma il trattore non gli è mai arrivato.

Di qui la denuncia. Gli agenti di polizia giudiziaria del commissariato di Atri individuano il truffatore. E allo stesso tempo scoprono che l'uomo aveva, con lo stesso modus operandi, messo a segno numerose altre truffe da Nord a Sud dell’Italia ai danni di altrettante vittime.

La polizia coglie l'occasione per invitare i cittadini a seguire i consigli sul sito www.poliziadistato.it al fine di non incorrere nei reati che sempre più di frequente sono commessi sul web.