Atri dopo le Vibrazioni si mette a tavola per due giorni

ATRI. Lunedì 12 e martedì 13 agosto torna Atri a Tavola, festival nazionale del cibo, giunto alla sua 21esima edizione. Il corso Elio Adriano, come ogni anno, si trasforma in una via del gusto con tanti prodotti e espositori. In città previsti un percorso enogastronomico dedicato ai piatti tipici abruzzesi, un mercatino con degustazione delle tipicità agroalimentari abruzzesi, un’area street food con il cibo da strada e sul palco i concerti con Alex Di Rocco e i Flaminio, oltre a i show cooking con la food blogger atriana Concetta Pavone e lo chef Riccardo Iommarini. Madrina dell’evento, martedì sera, è Luisa Corna. Non mancano le visite guidate gratuite al Teatro comunale per scoprirne la storia e le caratteristiche.

Intanto la città ducale ha archiviato la serata di sabato, quando piazza Duchi Acquaviva ha accolto il pubblico delle grandi occasioni per il concerto de “Le Vibrazioni”, ultimo appuntamento del Festival Atrincontra 2024 a cura dell’associazione Abruzzo Ontario. La nota band milanese, guidata dal leader Francesco Sarcina, si è esibita in un concerto gratuito proponendo i suoi più grandi successi.