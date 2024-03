Grave ragazza caduta dal cavalcavia dell'A14 e soccorsa dagli automobilisti 

MOSCIANO. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti che l’hanno vista precipitare: è in gravi condizioni una 25enne teramana che nella tarda mattinata di ieri si è lanciata da un cavalcavia sull’A14, in località Case di Trento di Giulianova. La giovane, dopo un volo di circa otto metri, è finita sulla corsia di emergenza e questo ha evitato che venisse investita dai veicoli in transito.

Dopo essere stata sottoposta a un intervento chirurgico al Mazzini, la giovane è stata ricoverata in rianimazione.

La polizia autostradale ha raccolto le testimonianze degli automobilisti. Ascoltati anche alcuni familiari della giovane donna che ha tentato il suicidio.

Il fatto è avvenuto a poca distanza dall’altro cavalcavia nel territorio di Tortoreto in cui otto anni fa precipitò la 19enne Giulia Di Sabatino. Una vicenda finita alla ribalta della cronaca nazionale.