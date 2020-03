In volo sulla zona rossa: i comuni sembrano disabitati / VIDEO E FOTOGALLERY

PESCARA. In volo sulla rossa. I controlli dall'alto dall'elicottero della Finanza da Montefino a Castilenti passando per Castiglione e Penne (che non è stata inserita nella zona rossa). Sono i comuni sorvolati dal Reparto operativo aeronavale di Pescara _ agli ordini del capitano Michele Lentini _ della guardia di finanza impegnato nel monitoraggio dell'Abruzzo per l’emergenza sanitaria. Le immagini e le riprese aeree sono eloquenti. I comuni appaiono deserti, è come se fossero disabitati.

I comuni della zona rossa istituta dalla regione sono: Castiglione Messer Raimondo, Montefino, Arsita, Bisenti e Castilenti, in provincia di Teramo, ed Elice nel comune di Pescara.

Tutti in casa, a maggior ragione da quando la Regione ha fatto scattare per quei centri della Val Fino (non per Penne) la zona rossa nella quale è vietato entrare e uscire.

La zona rossa della Fal Fino e Penne viste dall'alto Castiglione Messer Raimondo Penne Penne Montefino Castilenti Castiglione Messer Raimondo Montefino Castilenti Castiglione Messer Raimondo

Eventuali violazioni avvistate dall'elicottero sono segnalate alla pattuglie a terra. In questo senso la guardia di finanza lancia un ulteriore appello al senso di responsabilità: “Preserva te e chi ti circonda. Insieme ce la faremo.”