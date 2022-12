Lutto nei carabinieri, morto ex comandante di quattro Stazioni

TERAMO. E' morto in Sicilia, dove era tornato per la pensione, Carlo Guarnaccia, luogotenente dei carabinieri. .

Aveva 62 anni e da due era andato in pensione dopo una lunga carriera nell’Arma svolta tra la Sicilia, la Campania e l’Abruzzo. Nel Teramano, dove ha trascorso buona parte della sua attività nell’Arma, Guarnaccia ha guidato le stazioni di Pineto, Roseto degli Abruzzi, Montorio al Vomano e per ultima quella di Silvi Marina. In Sicilia quelle di Lampedusa e Agrigento.

«I colleghi», si legge in una nota dell’Arma, «lo ricordano anche come un abile investigatore avendo svolto servizio nel reparto operativo antidroga di Palermo e nei Nuclei Investigativi di Catania, Pescara e Teramo e non per ultimo nel Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Randazzo in provincia di Catania».

