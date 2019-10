Muore stroncato da infarto Roberto Fagnano, ex direttore della Asl / FOTOGALLERY

TERAMO. Stroncato da infarto a 56 anni l'ex direttore generale della Asl di Teramo Roberto Fagnano. Da poco più di un mese nominato alla dirigenza del dipartimento Salute della Regione Abruzzo, Fagnano è stato trovato stamatina alle 8.30, privo di sensi, nella sua abitazione di Teramo, in piazza Sant'Anna. A trovarlo è stata collaboratrice domestica che ha immediatamente chiamato il 118. Gli operatori sanitari l'hanno trovato in fin di vita e hanno subito praticato manovre rianimatorie e poi trasportato nel reparto Emodinamica del Mazzini dove è stato tentato un delicatissimo intervento. Purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Avvocato, originario di Campobasso (Molise) dove viveva con la moglie e i figli. Dal 2014 e fino a metà settembre scorso, è stato direttore generale della Asl di Teramo.

GUARDA LA FOTOGALLERY

Regione Abruzzo in lutto per la morte di Roberto Fagnano L'arrivo in ospedaledella moglie Valeria,che abbraccia l'ex sindaco di Teramo Brucchi, ed entra in ospedale L'arrivo in ospedaledella moglie Valeria,che abbraccia l'ex sindaco di Teramo Brucchi, ed entra in ospedale L'arrivo in ospedaledella moglie Valeria,che abbraccia l'ex sindaco di Teramo Brucchi, ed entra in ospedale Il vescovo di Teramo, monsignor Lorenzo Leuzzi Roberto Fagnano con Maurizio di Giosia e la ds Maria Mattucci, nell'ultimo convegno organizzato all’ospedale di Teramo Il governatore della regione Abruzzo, marco Marsilio Il governatore della regione Abruzzo, marco Marsilio Il governatore della regione Abruzzo, marco Marsilio Familiari, politici, rappresentanti delIe istituzioni civili e religiose al capezzale del dirigente del dipartimento Salute stroncato da un infarto all'età di 56 anni (foto di Luciano Adriani)

Pochi minuti dopo la notizia del decesso dell'alto dirigente, il messaggio del governatore della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che in mattinata ha raggiunto l'ospedale Mazzini di Teramo: "A nome mio e dell’intera giunta regionale esprimo il cordoglio per l’improvvisa scomparsa del dottor Roberto Fagnano. In queste pochi mesi di lavoro comune ho avuto modo di apprezzarne, oltre alle qualità umane, la professionalità e l’esperienza in un settore così delicato e complesso come quello della sanità. Ai familiari le più sentite condoglianze da parte della Regione Abruzzo". Al capezzale di Fagnano sono arrivati gli assessori regionali Nicoletta Verì e Piero Fioretti, insieme al direttore generale facente funzioni, Maurizio Di Giosia, a quello sanitario, Maria Mattucci, al sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, e al direttore del dipartimento di Cardiologia, Cosimo Napoletano.

In segno di lutto per la morte di Fagnano , il presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, sentita la conferenza dei capigruppo, ha disposto la riconvocazione dell'assemblea consiliare, già convocata in data odierna, per il giorno 5 novembre 2019.

@RIPRODUZIONE RISERVATA